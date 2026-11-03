Γεραπετρίτης: Ενδεχόμενη παρεμπόδιση του καλωδίου από την Τουρκία θα αντιμετωπιστεί επιχειρησιακά

Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την εκτίμηση πως η γειτονική χώρα δεν θα αντιδράσει σε ένα έργο που συνδέεται με γαλλικά συμφέροντα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση