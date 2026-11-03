Γεραπετρίτης: Ενδεχόμενη παρεμπόδιση του καλωδίου από την Τουρκία θα αντιμετωπιστεί επιχειρησιακά
Γεραπετρίτης: Ενδεχόμενη παρεμπόδιση του καλωδίου από την Τουρκία θα αντιμετωπιστεί επιχειρησιακά
Ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την εκτίμηση πως η γειτονική χώρα δεν θα αντιδράσει σε ένα έργο που συνδέεται με γαλλικά συμφέροντα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση
Για βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει το έργο πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου και για την ετοιμότητα της χώρας να αντιμετωπίσει κάθε πιθανή αντίδραση της Τουρκίας διαβεβαίωσε ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής.
Ο υπουργός Εξωτερικών κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση που βρίσκεται σε εξέλιξη ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr πως σε ενδεχόμενη παρεμπόδιση της πόντισης καλωδίου από την Τουρκία, θα υπάρξει επιχειρησιακή παρέμβαση.
Πάντως, ο κ. Γεραπετρίτης φέρεται να επανέλαβε την εκτίμηση πως η γειτονική χώρα δεν θα αντιδράσει σε ένα έργο που συνδέεται με γαλλικά συμφέροντα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
Να σημειωθεί ότι η επιτροπή συνεδριάζει με πρωτοβουλία του κ. Γεραπετρίτη προκειμένου να ενημερώσει τους βουλευτές σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις και εξελίξεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Ο υπουργός Εξωτερικών κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση που βρίσκεται σε εξέλιξη ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr πως σε ενδεχόμενη παρεμπόδιση της πόντισης καλωδίου από την Τουρκία, θα υπάρξει επιχειρησιακή παρέμβαση.
Πάντως, ο κ. Γεραπετρίτης φέρεται να επανέλαβε την εκτίμηση πως η γειτονική χώρα δεν θα αντιδράσει σε ένα έργο που συνδέεται με γαλλικά συμφέροντα και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
Να σημειωθεί ότι η επιτροπή συνεδριάζει με πρωτοβουλία του κ. Γεραπετρίτη προκειμένου να ενημερώσει τους βουλευτές σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις και εξελίξεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
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