Ορειβάτες εγκατέλειψαν τον 20χρονο φίλο τους στα 2.600 μέτρα στις αυστριακές Άλπεις μέσα σε χιονοθύελλα

Ο νεαρός είχε εξαντληθεί και παρουσίαζε υποθερμία - Οι δύο σύντροφοί του τον άφησαν πίσω, παρά τις ακραίες καιρικές συνθήκες - Χρειάστηκαν περισσότερες από 13 ώρες για να επιστρέψουν οι διασώστες με τον 20χρονο