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Ο απίθανος τρόπος που σουτάρει ελεύθερες βολές η Κένταλ Πέριαρ, δείτε βίντεο
Ο απίθανος τρόπος που σουτάρει ελεύθερες βολές η Κένταλ Πέριαρ, δείτε βίντεο
Η Κένταλ Πέριαρ έχει ανακαλύψει έναν δικό της τρόπο να σουτάρει πίσω από τη γραμμή των βολών, με αποτέλεσμα να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Η Κένταλ Πέριαρ του South Florida σουτάρει με ένα διαφορετικό στυλ, καθώς περνάει την μπάλα πίσω από το κεφάλι της και στη συνέχεια εκτελεί τη βολή με έναν τρόπο που δύσκολα συναντάς στα παρκέ.
Μάλιστα το εντυπωσιακό είναι πως αυτή η ιδιαίτερη τεχνική συνοδεύεται και από εξαιρετικές εμφανίσεις. Στη νίκη της ομάδας της με 80-54 απέναντι στο Furman, μέτρησε 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Η περίεργη τεχνική της Πέριαρ έχει κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, με αρκετούς φίλους του μπάσκετ να αναρωτιούνται πώς τη βολεύει αυτός ο τρόπος.
Μάλιστα το εντυπωσιακό είναι πως αυτή η ιδιαίτερη τεχνική συνοδεύεται και από εξαιρετικές εμφανίσεις. Στη νίκη της ομάδας της με 80-54 απέναντι στο Furman, μέτρησε 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα.
Η περίεργη τεχνική της Πέριαρ έχει κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ώρες, με αρκετούς φίλους του μπάσκετ να αναρωτιούνται πώς τη βολεύει αυτός ο τρόπος.
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