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Τζόκοβιτς: «Οι δήθεν ειδικοί δεν έχουν ιδέα τι μου συμβαίνει», δείτε βίντεο
SPORTS
Νόβακ Τζόκοβιτς Paris Masters

Τζόκοβιτς: «Οι δήθεν ειδικοί δεν έχουν ιδέα τι μου συμβαίνει», δείτε βίντεο

Ο Σέρβος πρωταθλητής απάντησε στην κριτική που δέχεται  το τελευταίο χρονικό διάστημα και έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους σχολιάζουν τη φυσική του κατάσταση

Τζόκοβιτς: «Οι δήθεν ειδικοί δεν έχουν ιδέα τι μου συμβαίνει», δείτε βίντεο
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Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της συμμετοχής του στο Paris Masters, καθώς μίλησε για την αγωνιστική του κατάσταση.

Ο κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον του στη διοργάνωση του Παρισιού, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, δεν έκρυψε την ενόχλησή του απέναντι σε όσους επιχειρούν να ερμηνεύσουν την αγωνιστική του εικόνα, αποδίδοντάς την σε ελλιπή προετοιμασία ή μειωμένη διάθεση για προπόνηση.



«Δεν είχε καμία σχέση με την προετοιμασία μου ή με έλλειψη προπόνησης. Βλέπω πολλούς δήθεν ειδικούς να εκφράζουν τις απόψεις τους, πιστεύοντας ότι γνωρίζουν τι μου συμβαίνει. Όμως δεν έχουν ιδέα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρβος πρωταθλητής.

Ο Τζόκοβιτς παραδέχθηκε πως οι προτεραιότητές του έχουν διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Οι μεγάλες διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν στόχο του, ωστόσο πλέον δίνει μεγαλύτερη σημασία στη φυσική του κατάσταση και στο να απολαμβάνει την παρουσία του στο κορτ.

«Φέτος η προσοχή μου έχει στραφεί περισσότερο στο να αισθάνομαι καλά στο γήπεδο παρά στο να παίζω καλά, για να είμαι ειλικρινής. Τον τελευταίο καιρό αισθάνομαι υπέροχα στο γήπεδο και είμαστε πολύ κοντά στο να λύσουμε τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζω», τόνισε.
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