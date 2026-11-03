Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Τζόκοβιτς: «Οι δήθεν ειδικοί δεν έχουν ιδέα τι μου συμβαίνει», δείτε βίντεο
Τζόκοβιτς: «Οι δήθεν ειδικοί δεν έχουν ιδέα τι μου συμβαίνει», δείτε βίντεο
Ο Σέρβος πρωταθλητής απάντησε στην κριτική που δέχεται το τελευταίο χρονικό διάστημα και έστειλε το δικό του μήνυμα σε όσους σχολιάζουν τη φυσική του κατάσταση
Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της συμμετοχής του στο Paris Masters, καθώς μίλησε για την αγωνιστική του κατάσταση.
Ο κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον του στη διοργάνωση του Παρισιού, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, δεν έκρυψε την ενόχλησή του απέναντι σε όσους επιχειρούν να ερμηνεύσουν την αγωνιστική του εικόνα, αποδίδοντάς την σε ελλιπή προετοιμασία ή μειωμένη διάθεση για προπόνηση.
«Δεν είχε καμία σχέση με την προετοιμασία μου ή με έλλειψη προπόνησης. Βλέπω πολλούς δήθεν ειδικούς να εκφράζουν τις απόψεις τους, πιστεύοντας ότι γνωρίζουν τι μου συμβαίνει. Όμως δεν έχουν ιδέα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρβος πρωταθλητής.
Ο Τζόκοβιτς παραδέχθηκε πως οι προτεραιότητές του έχουν διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Οι μεγάλες διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν στόχο του, ωστόσο πλέον δίνει μεγαλύτερη σημασία στη φυσική του κατάσταση και στο να απολαμβάνει την παρουσία του στο κορτ.
«Φέτος η προσοχή μου έχει στραφεί περισσότερο στο να αισθάνομαι καλά στο γήπεδο παρά στο να παίζω καλά, για να είμαι ειλικρινής. Τον τελευταίο καιρό αισθάνομαι υπέροχα στο γήπεδο και είμαστε πολύ κοντά στο να λύσουμε τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζω», τόνισε.
Ο κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον του στη διοργάνωση του Παρισιού, αλλά και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα, δεν έκρυψε την ενόχλησή του απέναντι σε όσους επιχειρούν να ερμηνεύσουν την αγωνιστική του εικόνα, αποδίδοντάς την σε ελλιπή προετοιμασία ή μειωμένη διάθεση για προπόνηση.
Interviewer: “You’ve played with more commitment these last few months. What changed?” Novak Djokovic: “It had nothing to do with my preparation or a lack of training. I see a lot of so-called ‘experts’ expressing their opinions thinking they know what’s happening with me. But they don’t have a clue. Nevertheless, lately I have felt great on the court and I am very close to solving my health issues. As a result, my performance level and enjoyment level has been great." https://t.co/X98jZhQ48j— Danny (@DjokovicFan_) November 2, 2026
«Δεν είχε καμία σχέση με την προετοιμασία μου ή με έλλειψη προπόνησης. Βλέπω πολλούς δήθεν ειδικούς να εκφράζουν τις απόψεις τους, πιστεύοντας ότι γνωρίζουν τι μου συμβαίνει. Όμως δεν έχουν ιδέα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σέρβος πρωταθλητής.
Ο Τζόκοβιτς παραδέχθηκε πως οι προτεραιότητές του έχουν διαφοροποιηθεί κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Οι μεγάλες διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν στόχο του, ωστόσο πλέον δίνει μεγαλύτερη σημασία στη φυσική του κατάσταση και στο να απολαμβάνει την παρουσία του στο κορτ.
«Φέτος η προσοχή μου έχει στραφεί περισσότερο στο να αισθάνομαι καλά στο γήπεδο παρά στο να παίζω καλά, για να είμαι ειλικρινής. Τον τελευταίο καιρό αισθάνομαι υπέροχα στο γήπεδο και είμαστε πολύ κοντά στο να λύσουμε τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζω», τόνισε.
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