Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Σπανούλης: «Έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες με τη Χάποελ»
Σπανούλης: «Έχουμε τις ίδιες φιλοδοξίες με τη Χάποελ»
Ο προπονητής του Άρη πραγματοποίησε δηλώσεις, λίγο πριν αναχωρήσει η «κιτρινόμαυρη» αποστολή για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, για το ΕuroCup - Moκόκα: «Θα αντιμετωπίσουμε μία ομάδα με αρκετή ποιότητα»
Για το Βελιγράδι αναχώρησε η αποστολή του Άρη, ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης με τη Χάποελ, με τους «κιτρινόμαυρους» να θέλουν να συνεχίσουν την εξαιρετική τους πορεία στο EuroCup και να διατηρήσουν το αήττητό τους σερί στη διοργάνωση.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης γνωρίζει πως έχει μπροστά της μία ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή, καθώς θα αντιμετωπίσει έναν από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Πρόκειται για ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, αφού οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ και κοινές φιλοδοξίες στη φετινή διοργάνωση.
Ο προπονητής του Άρη στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, τονίζοντας πως οι παίκτες του θα πρέπει να παρουσιαστούν απόλυτα συγκεντρωμένοι και να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
«Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Άρης και Χάποελ έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες και το ίδιο ρεκόρ. Πηγαίνουμε στο Βελιγράδι με σκοπό να κάνουμε το παιχνίδι μας, γνωρίζοντας τα ισχυρά αλλά και τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου μας. Θα πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και υψηλό επίπεδο ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Σπανούλης.
Μοκόκα: «Θα κριθεί στη δύναμη»
Από την πλευρά του, ο Άνταμ Μοκόκα προέρχεται από την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Άρη και γνωρίζει πως η ομάδα του θα χρειαστεί να δώσει μία μεγάλη μάχη απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο.
Ο παίκτης των «κιτρινόμαυρων» υπογράμμισε: «Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με μπόλικη ποιότητα. Έχουν ταλαντούχο ρόστερ και είναι παιχνίδι που θα κριθεί στη δύναμη. Πρέπει να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να προετοιμαστούμε για ένα σκληρό παιχνίδι».
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης γνωρίζει πως έχει μπροστά της μία ιδιαίτερα δύσκολη αποστολή, καθώς θα αντιμετωπίσει έναν από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Πρόκειται για ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, αφού οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ και κοινές φιλοδοξίες στη φετινή διοργάνωση.
Ο προπονητής του Άρη στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, τονίζοντας πως οι παίκτες του θα πρέπει να παρουσιαστούν απόλυτα συγκεντρωμένοι και να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
«Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Άρης και Χάποελ έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες και το ίδιο ρεκόρ. Πηγαίνουμε στο Βελιγράδι με σκοπό να κάνουμε το παιχνίδι μας, γνωρίζοντας τα ισχυρά αλλά και τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου μας. Θα πρέπει να έχουμε συγκέντρωση και υψηλό επίπεδο ενέργειας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Σπανούλης.
Μοκόκα: «Θα κριθεί στη δύναμη»
Από την πλευρά του, ο Άνταμ Μοκόκα προέρχεται από την καλύτερη εμφάνισή του με τη φανέλα του Άρη και γνωρίζει πως η ομάδα του θα χρειαστεί να δώσει μία μεγάλη μάχη απέναντι σε έναν ποιοτικό αντίπαλο.
Ο παίκτης των «κιτρινόμαυρων» υπογράμμισε: «Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και θα αντιμετωπίσουμε μια ομάδα με μπόλικη ποιότητα. Έχουν ταλαντούχο ρόστερ και είναι παιχνίδι που θα κριθεί στη δύναμη. Πρέπει να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να προετοιμαστούμε για ένα σκληρό παιχνίδι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα