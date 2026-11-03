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Συνελήφθη 59χρονος στον Γέρακα για απάτες άνω των 120.000 ευρώ
Συνελήφθη 59χρονος στον Γέρακα για απάτες άνω των 120.000 ευρώ
Είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 10 ετών - Κατά τα έτη 2011 και 2012 είχε διαπράξει απάτες και πλαστογραφία
Στη σύλληψη ενός 59χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 10 ετών για απάτες και πλαστογραφίες, προχώρησαν το πρωί της Τρίτης (3/11) αστυνομικοί στην περιοχή του Γέρακα.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 59χρονος είχε αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ από την εγκληματική του δράση.
Ειδικότερα, κατά τα έτη 2011 και 2012 είχε διαπράξει απάτες από κοινού και κατ' εξακολούθηση, καθώς και τέσσερις περιπτώσεις πλαστογραφίας.
Σε βάρος του είχε εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για τα συγκεκριμένα αδικήματα, με αποτέλεσμα να αναζητείται από τις Αρχές.
Τον 59χρονο εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης της ΓΑΔΑ.
Ο συλληφθείς οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα για την έκτιση της ποινής του.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 59χρονος είχε αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ από την εγκληματική του δράση.
Ειδικότερα, κατά τα έτη 2011 και 2012 είχε διαπράξει απάτες από κοινού και κατ' εξακολούθηση, καθώς και τέσσερις περιπτώσεις πλαστογραφίας.
Σε βάρος του είχε εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για τα συγκεκριμένα αδικήματα, με αποτέλεσμα να αναζητείται από τις Αρχές.
Τον 59χρονο εντόπισαν και συνέλαβαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλλήνης της ΓΑΔΑ.
Ο συλληφθείς οδηγείται σε σωφρονιστικό κατάστημα για την έκτιση της ποινής του.
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