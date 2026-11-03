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Ορίστηκε η εξ αναβολής αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την Stoiximan Super League
Ορίστηκε η εξ αναβολής αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο για την Stoiximan Super League
Η Stoiximan Super League έκανε γνωστή τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του εξ αναβολής αγώνα των «κιτρινόμαυρων» με αντίπαλο την ομάδα του Περιστερίου
Γνωστή έγινε η ημερομηνία διεξαγωγής της εξ αναβολής αναμέτρησης ανάμεσα στον Ατρόμητο και την ΑΕΚ, η οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί στο αρχικά προγραμματισμένο χρονικό διάστημα, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της Ένωσης.
Όπως ανακοίνωσε η Stoiximan Super League, οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 19:00 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
Πρόκειται για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, το οποίο είχε αναβληθεί έπειτα από σχετικό αίτημα της ΑΕΚ, προκειμένου να διευκολυνθεί το πρόγραμμα της ομάδας, λόγω της παρουσίας στο φετινό Champions League.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League, ο εξ αναβολής αγώνας, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Ε.Κ. της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ορίζεται την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου».
Όπως ανακοίνωσε η Stoiximan Super League, οι δύο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 19:00 στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου.
Πρόκειται για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, το οποίο είχε αναβληθεί έπειτα από σχετικό αίτημα της ΑΕΚ, προκειμένου να διευκολυνθεί το πρόγραμμα της ομάδας, λόγω της παρουσίας στο φετινό Champions League.
Η ανακοίνωση αναφέρει: «Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια των από 15.07.26 & 10.09.26 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League, ο εξ αναβολής αγώνας, ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – Α.Ε.Κ. της 7ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ορίζεται την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2026 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου».
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