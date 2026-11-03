Στην αποστολή της Σερβίας οι Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς για το ματς με την Ελλάδα
Στην αποστολή της Σερβίας οι Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς για το ματς με την Ελλάδα
Ο Βέλικο Παούνοβιτς συμπεριέλαβε στα πλάνα του τον Ζίβκοβιτς και τον Γιόβιτς, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τη «γαλανόλευκη» για το Nations League
Την αποστολή της για τις δύο τελευταίες αναμετρήσεις της στο Nations League ανακοίνωσε η εθνική ομάδα της Σερβίας, με τον Βέλικο Παούνοβιτς να συμπεριλαμβάνει στις επιλογές του δύο ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα, στην αποστολή βρίσκονται ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδας στην αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής.
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου (21:45) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τη «γαλανόλευκη» να υποδέχεται τους Σέρβους σε μία αναμέτρηση που ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις των δύο ομάδων στη διοργάνωση.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας συμπεριέλαβε αρκετά γνωστά ονόματα στην αποστολή του, μεταξύ των οποίων οι Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, Ντούσαν Βλάχοβιτς, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντούσαν Τάντιτς και Νίκολα Μιλένκοβιτς.
Η αποστολή της Σερβίας
Τερματοφύλακες: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Πέτροβιτς, Στάνκοβιτς, Ρόσιτς.
Αμυντικοί: Πάβλοβιτς, Μιλένκοβιτς, Εράκοβιτς, Μπάμπιτς, Στέφαν Γκούντελι, Σίμιτς, Νεντέλκοβιτς, Τέρζιτς, Σούκατσεφ.
Μέσοι: Στάνκοβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Τζόντιτς, Ντραγκόγεβιτς, Κόστιτς, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ζίβκοβιτς, Λούτσιτς, Σάμαρτζιτς, Κόστοφ, Τάντιτς.
Επιθετικοί: Μίτροβιτς, Βλάχοβιτς, Γιόβιτς, Τσβέτκοβιτς.
Συγκεκριμένα, στην αποστολή βρίσκονται ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αναμένεται να τεθούν αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδας στην αναμέτρηση της τελευταίας αγωνιστικής.
Το παιχνίδι θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου (21:45) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τη «γαλανόλευκη» να υποδέχεται τους Σέρβους σε μία αναμέτρηση που ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις των δύο ομάδων στη διοργάνωση.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Σερβίας συμπεριέλαβε αρκετά γνωστά ονόματα στην αποστολή του, μεταξύ των οποίων οι Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, Ντούσαν Βλάχοβιτς, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ντούσαν Τάντιτς και Νίκολα Μιλένκοβιτς.
Η αποστολή της Σερβίας
Τερματοφύλακες: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Πέτροβιτς, Στάνκοβιτς, Ρόσιτς.
Αμυντικοί: Πάβλοβιτς, Μιλένκοβιτς, Εράκοβιτς, Μπάμπιτς, Στέφαν Γκούντελι, Σίμιτς, Νεντέλκοβιτς, Τέρζιτς, Σούκατσεφ.
Μέσοι: Στάνκοβιτς, Μαξίμοβιτς, Λούκιτς, Τζόντιτς, Ντραγκόγεβιτς, Κόστιτς, Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ζίβκοβιτς, Λούτσιτς, Σάμαρτζιτς, Κόστοφ, Τάντιτς.
Επιθετικοί: Μίτροβιτς, Βλάχοβιτς, Γιόβιτς, Τσβέτκοβιτς.
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