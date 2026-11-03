Χρηματιστήριο: Επιστροφή στα κέρδη μετά τη διήμερη πτώση - Ρελάνς από τις τράπεζες

Βγήκαν άμυνες μετά τη νέα παραβίαση των 2.600 μονάδων - Στα υψηλά ημέρας ο Γενικός Δείκτης - Ανέκαμψαν οι τραπεζικές μετοχές που νωρίτερα έχαναν πάνω από 1%, με την Alpha Bank και την Πειραιώς να ξεχωρίζουν