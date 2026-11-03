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Απίστευτος ΛεΜπρόν Τζέιμς: Έπεσε πάνω σε φίλαθλο και μετά δοκίμασε το κρασί του, δείτε βίντεο
SPORTS
Φιλαδέλφεια Σίξερς NBA ΛεΜπρόν Τζέιμς Κρασί Φίλαθλος

Απίστευτος ΛεΜπρόν Τζέιμς: Έπεσε πάνω σε φίλαθλο και μετά δοκίμασε το κρασί του, δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ έκλεψε την παράσταση κατά τη διάρκεια του αγώνα των Σίξερς κόντρα στους Μπουλς, όταν έπεσε πάνω σε έναν φίλαθλο που βρισκόταν πίσω από τη μπασκέτα

Απίστευτος ΛεΜπρόν Τζέιμς: Έπεσε πάνω σε φίλαθλο και μετά δοκίμασε το κρασί του, δείτε βίντεο
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Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς συνέχισαν την εξαιρετική τους πορεία στη regular season του NBA, επικρατώντας με 126-107 των Σικάγο Μπουλς, ωστόσο το πρόσωπο που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν άλλος από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο.

Ο «βασιλιάς» αγωνίστηκε για 31 λεπτά, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 9 ασίστ, έχοντας ακόμη ένα κλέψιμο. Παρά τη θετική παρουσία του στο παρκέ, η στιγμή που συζητήθηκε περισσότερο είχε πρωταγωνιστή έναν φίλαθλο που καθόταν πίσω από τη μπασκέτα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο ΛεΜπρόν βρέθηκε εκτός παρκέ μετά από μία προσπάθειά του και προσγειώθηκε πάνω στον συγκεκριμένο θεατή. Αυτό που ακολούθησε, όμως, ήταν εντελώς απρόσμενο.

Συγκεκριμένα ο σούπερ σταρ του NBA αποφάσισε να δοκιμάσει λίγο από το κρασί που είχε στο ποτήρι του ο φίλαθλος, πριν επιστρέψει κανονικά στον αγωνιστικό χώρο.


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