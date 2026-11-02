ALCΟ: Στις 10 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου, μείωσε λίγο ακόμα τη διαφορά με το κόμμα Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ

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Μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα καταγράφει η μέτρηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha: Η ΝΔ και η ΕΛΑΣ έχουν απώλεια 0,4 της μονάδας, με αποτέλεσμα το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος να παραμένει σταθερό στις 10 μονάδες, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δημοσιεύει εκτίμηση ψήφου.Παρότι πάνω από ένας στους δύο δηλώνει ότι λόγω ακρίβειας είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να περικόψει την αγορά βασικών προϊόντων, καταγράφεται μία ελαφρή μείωση - από το 58% στο 55% εκείνων που δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης. Όμως τα θετικά συναισθήματα για την πολιτική ζωή - ελπίδα, σιγουριά και ικανοποίηση - είναι στο 19%, ενώ τα αρνητικά καταγράφονται στο 69%, ενώ στο 68% (από 67% τον Οκτώβριο) μετρήθηκαν εκείνοι που θέλουν αλλαγή διακυβέρνησης.Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει νέα οριακή άνοδο, μειώνοντας τη διαφορά του από την ΕΛΑΣ στο 1,2% από το 1,6% στην έρευνα της ίδιας εταιρείας στα μέσα Οκτωβρίου. Αντίθετα, η Συμμαχία Ελλήνων , το κόμμα που στηρίζει ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής Οργάνωσης Κασιδιάρης, χάνει 0,8 της μονάδας και πέφτει από το 4% στο 3,2%. Παράλληλα, η Φωνή Λογικής που είχε πέσει στο 1,5% τον Οκτώβριο ανεβαίνει και πάλι στο 2,2% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων κερδίζοντας 0,7 της μονάδας.Στην τέταρτη θέση παραμένει το ΚΚΕ, σταθερό στο 7,1% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, ενώ στην πέμπτη θέση με οριακή άνοδο από το 5,6% στο 5,8% σταθεροποιείται η Ελληνική Λύση. Οριακά κέρδη 0,2 της μονάδας έχει η Πλεύση Ελευθερίας και πάει στο 3,7%, όπως και το κόμμα Καρυστιανού που ανεβαίνει οριακά από το 3% στο 3,1%.Για τα συλλαλητήρια σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία) το 79% δηλώνει ότι τα θεωρεί δικαιολογημένα, αλλά με την πρόκληση βίαιων επεισοδίων διαφωνεί το 75% και συμφωνεί το 14%.