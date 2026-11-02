ALCΟ: Στις 10 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου, μείωσε λίγο ακόμα τη διαφορά με το κόμμα Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ
ALCΟ: Στις 10 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου, μείωσε λίγο ακόμα τη διαφορά με το κόμμα Τσίπρα το ΠΑΣΟΚ
Μικρή πτώση 0,4 της μονάδας για ΝΔ και ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου, οριακή άνοδος για το ΠΑΣΟΚ - Το 55% λέει ότι είναι πολύ ή αρκετά πιθανόν να περιορίσει την αγορά βασικών αγαθών λόγω ακρίβειας - Το 79% θεωρεί δικαιολογημένα τα συλλαλητήρια στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες - Δείτε βίντεο
Μικρές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα καταγράφει η μέτρηση της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha: Η ΝΔ και η ΕΛΑΣ έχουν απώλεια 0,4 της μονάδας, με αποτέλεσμα το προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος να παραμένει σταθερό στις 10 μονάδες, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία δεν δημοσιεύει εκτίμηση ψήφου.
Παρότι πάνω από ένας στους δύο δηλώνει ότι λόγω ακρίβειας είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να περικόψει την αγορά βασικών προϊόντων, καταγράφεται μία ελαφρή μείωση - από το 58% στο 55% εκείνων που δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης. Όμως τα θετικά συναισθήματα για την πολιτική ζωή - ελπίδα, σιγουριά και ικανοποίηση - είναι στο 19%, ενώ τα αρνητικά καταγράφονται στο 69%, ενώ στο 68% (από 67% τον Οκτώβριο) μετρήθηκαν εκείνοι που θέλουν αλλαγή διακυβέρνησης.
Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει νέα οριακή άνοδο, μειώνοντας τη διαφορά του από την ΕΛΑΣ στο 1,2% από το 1,6% στην έρευνα της ίδιας εταιρείας στα μέσα Οκτωβρίου. Αντίθετα, η Συμμαχία Ελλήνων , το κόμμα που στηρίζει ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής Οργάνωσης Κασιδιάρης, χάνει 0,8 της μονάδας και πέφτει από το 4% στο 3,2%. Παράλληλα, η Φωνή Λογικής που είχε πέσει στο 1,5% τον Οκτώβριο ανεβαίνει και πάλι στο 2,2% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων κερδίζοντας 0,7 της μονάδας.
Στην τέταρτη θέση παραμένει το ΚΚΕ, σταθερό στο 7,1% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, ενώ στην πέμπτη θέση με οριακή άνοδο από το 5,6% στο 5,8% σταθεροποιείται η Ελληνική Λύση. Οριακά κέρδη 0,2 της μονάδας έχει η Πλεύση Ελευθερίας και πάει στο 3,7%, όπως και το κόμμα Καρυστιανού που ανεβαίνει οριακά από το 3% στο 3,1%.
Για τα συλλαλητήρια σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία) το 79% δηλώνει ότι τα θεωρεί δικαιολογημένα, αλλά με την πρόκληση βίαιων επεισοδίων διαφωνεί το 75% και συμφωνεί το 14%.
Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:
Παρότι πάνω από ένας στους δύο δηλώνει ότι λόγω ακρίβειας είναι πολύ ή αρκετά πιθανό να περικόψει την αγορά βασικών προϊόντων, καταγράφεται μία ελαφρή μείωση - από το 58% στο 55% εκείνων που δηλώνουν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης. Όμως τα θετικά συναισθήματα για την πολιτική ζωή - ελπίδα, σιγουριά και ικανοποίηση - είναι στο 19%, ενώ τα αρνητικά καταγράφονται στο 69%, ενώ στο 68% (από 67% τον Οκτώβριο) μετρήθηκαν εκείνοι που θέλουν αλλαγή διακυβέρνησης.
Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει νέα οριακή άνοδο, μειώνοντας τη διαφορά του από την ΕΛΑΣ στο 1,2% από το 1,6% στην έρευνα της ίδιας εταιρείας στα μέσα Οκτωβρίου. Αντίθετα, η Συμμαχία Ελλήνων , το κόμμα που στηρίζει ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής Οργάνωσης Κασιδιάρης, χάνει 0,8 της μονάδας και πέφτει από το 4% στο 3,2%. Παράλληλα, η Φωνή Λογικής που είχε πέσει στο 1,5% τον Οκτώβριο ανεβαίνει και πάλι στο 2,2% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων κερδίζοντας 0,7 της μονάδας.
Στην τέταρτη θέση παραμένει το ΚΚΕ, σταθερό στο 7,1% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, ενώ στην πέμπτη θέση με οριακή άνοδο από το 5,6% στο 5,8% σταθεροποιείται η Ελληνική Λύση. Οριακά κέρδη 0,2 της μονάδας έχει η Πλεύση Ελευθερίας και πάει στο 3,7%, όπως και το κόμμα Καρυστιανού που ανεβαίνει οριακά από το 3% στο 3,1%.
Για τα συλλαλητήρια σε μεγάλες χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία) το 79% δηλώνει ότι τα θεωρεί δικαιολογημένα, αλλά με την πρόκληση βίαιων επεισοδίων διαφωνεί το 75% και συμφωνεί το 14%.
Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:
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