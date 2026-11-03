Mε απουσίες η Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια - Η αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΚ
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Ρεάλ Μαδρίτης Αποστολή ΑΕΚ Champions League

Mε απουσίες η Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια - Η αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΚ

Ο Ζοσέ Μουρίνιο γνωστοποίησε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή των Μαδριλένων για την εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Ένωση (4/11, 19:45), στο πλαίσιο της League Phase του Champions League

Mε απουσίες η Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια - Η αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΚ
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Γνωστοποιήθηκε η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.



Ο Ζοζέ Μουρίνιο επέλεξε να συμπεριλάβει 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή των Μαδριλένων, ωστόσο δεν έλειψαν και οι σημαντικές απουσίες. Συγκεκριμένα, εκτός έμειναν οι Αρντά Γκιουλέρ και Ορελιέν Τσουαμενί, δύο παίκτες που έχουν σημαντικό ρόλο στο αγωνιστικό πλάνο της ισπανικής ομάδας.

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί καλή σεζόν, έχοντας καταγράψει τρία γκολ και έξι ασίστ σε 13 συμμετοχές, ενώ ο Γάλλος μέσος έχει μία ασίστ σε εννέα παιχνίδια.

Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης

Τερματοφύλακες: Κουρτουά, Λούνιν, Μέστρε.

Αμυντικοί: Μιλιτάο, Χούισεν, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Κονατέ, Κουκουρέγια, Καρέρας, Ρούντιγκερ, Ντάμφρις.

Μέσοι: Μπέλιγχαμ, Καμαβινγκά, Βαλβέρδε, Μπερνάρντο Σίλβα, Τιάγκο, Σέρχιο Μαρτίνεθ.

Επιθετικοί: Βινίσιους, Έντρικ, Εμπαπέ, Εσπί, Μπαχίμ Ντίαθ, Ντιομαντέ.
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