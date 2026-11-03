Πιερρακάκης στην αντιπολίτευση για τον εξωδικαστικό: Τώρα δεν υπάρχει άλλοθι, ελάτε να ψηφίσετε τις διατάξεις που προστατεύουν τους πολίτες
Πιερρακάκης στην αντιπολίτευση για τον εξωδικαστικό: Τώρα δεν υπάρχει άλλοθι, ελάτε να ψηφίσετε τις διατάξεις που προστατεύουν τους πολίτες
Ελάτε να αποδείξετε ότι πίσω από τις καταγγελίες σας υπάρχει πραγματική διάθεση να βοηθήσουμε όλοι μαζί τους δανειολήπτες
Με μια αιχμηρή ανάρτηση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης απαντά στα κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με την στάση τους απέναντι στο νέο νομοσχέδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό που όπως δήλωσαν δεν θα υπερψηφίσουν, με την αιτιολογία ότι δεν προστατεύει τους δανειολήπτες, αλλά τους servicers. Όπως λέει μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης μετά και την απόσυρση του άρθρου 23 δεν έχουν «πρόσχημα ή άλλοθι».
«Το νομοσχέδιο αφορά τον άνθρωπο που τηλεφωνεί στον servicer και κάποιος δεν του απαντάει. Τον πολίτη που δεν μπορεί να μάθει πώς υπολογίστηκε η οφειλή του. Την οικογένεια που προσπαθεί να κρατήσει το σπίτι της και τον επαγγελματία που θέλει να σώσει την επιχείρησή του», γράφει μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.
«Ποια κυβέρνηση που θέλει να εξυπηρετήσει τους servicers φέρνει αυτά τα μέτρα; Και ποια αντιπολίτευση που δηλώνει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για τον δανειολήπτη θα αρνηθεί να ψηφίσει αυτές τις παρεμβάσεις;», συνεχίζει εκφράζοντας την απορία του για τη συγκεκριμένη πρόθεση των ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας ότι πλέον παύει να υπάρχει «πρόσχημα» και «άλλοθι».
Παράλληλα, καλεί τους εκπροσώπους των δύο κομμάτων να αποδείξουν στην πράξη ότι «πίσω από τις καταγγελίες σας υπάρχει πραγματική διάθεση να βοηθήσουμε όλοι μαζί τους δανειολήπτες».
Να σημειωθεί ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής αύριο, Τετάρτη. Το προηγούμενο διάστημα σύσσωμη αντιπολίτευση υποστήριζε πως οι προωθούμενες ρυθμίσεις δεν προστατεύουν τους δανειολήπτες, αντιθέτως εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εταιρειών διαχείρισης δανείων. Τόσο η εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη όσο και ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ισχυρίστηκαν ότι η κυβέρνηση νομοθετεί υπέρ των συμφερόντων των servicers.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη
«Το νομοσχέδιο αφορά τον άνθρωπο που τηλεφωνεί στον servicer και κάποιος δεν του απαντάει. Τον πολίτη που δεν μπορεί να μάθει πώς υπολογίστηκε η οφειλή του. Την οικογένεια που προσπαθεί να κρατήσει το σπίτι της. Τον επαγγελματία που θέλει να σώσει την επιχείρησή του. Αφορά ανθρώπους για τους οποίους ξέρουμε όλοι ότι η κάθε δόση είναι αγώνας, ανθρώπους που έχουν ανάγκη όμως επίσης να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κανόνες και ότι έχουν δικαιώματα και ότι υπάρχει και μια πολιτεία που μπορεί να επιβάλει την τήρησή τους.
Και εδώ επιστρέφω στο ερώτημα με το οποίο ξεκίνησα. Ποια κυβέρνηση που θέλει να εξυπηρετήσει τους servicers φέρνει αυτά τα μέτρα; Και ποια αντιπολίτευση που δηλώνει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για τον δανειολήπτη θα αρνηθεί να ψηφίσει αυτές τις παρεμβάσεις; Η συγκεκριμένη διατύπωση του άρθρου 23 αποσύρθηκε. Πρόσχημα τέλος. Τώρα δεν υπάρχει άλλοθι. Ελάτε να το κάνουμε μαζί. Ελάτε να ψηφίσετε τις διατάξεις που προστατεύουν τους πολίτες. Ελάτε να αποδείξετε ότι πίσω από τις καταγγελίες σας υπάρχει πραγματική διάθεση να βοηθήσουμε όλοι μαζί τους δανειολήπτες. Η ώρα των συνθημάτων τελείωσε. Η ώρα της ψήφου έφτασε. Και αυτή την ψήφο θα την κρίνουν οι πολίτες.»
«Το νομοσχέδιο αφορά τον άνθρωπο που τηλεφωνεί στον servicer και κάποιος δεν του απαντάει. Τον πολίτη που δεν μπορεί να μάθει πώς υπολογίστηκε η οφειλή του. Την οικογένεια που προσπαθεί να κρατήσει το σπίτι της και τον επαγγελματία που θέλει να σώσει την επιχείρησή του», γράφει μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup.
«Ποια κυβέρνηση που θέλει να εξυπηρετήσει τους servicers φέρνει αυτά τα μέτρα; Και ποια αντιπολίτευση που δηλώνει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για τον δανειολήπτη θα αρνηθεί να ψηφίσει αυτές τις παρεμβάσεις;», συνεχίζει εκφράζοντας την απορία του για τη συγκεκριμένη πρόθεση των ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνοντας ότι πλέον παύει να υπάρχει «πρόσχημα» και «άλλοθι».
Παράλληλα, καλεί τους εκπροσώπους των δύο κομμάτων να αποδείξουν στην πράξη ότι «πίσω από τις καταγγελίες σας υπάρχει πραγματική διάθεση να βοηθήσουμε όλοι μαζί τους δανειολήπτες».
Να σημειωθεί ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής αύριο, Τετάρτη. Το προηγούμενο διάστημα σύσσωμη αντιπολίτευση υποστήριζε πως οι προωθούμενες ρυθμίσεις δεν προστατεύουν τους δανειολήπτες, αντιθέτως εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εταιρειών διαχείρισης δανείων. Τόσο η εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη όσο και ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς ισχυρίστηκαν ότι η κυβέρνηση νομοθετεί υπέρ των συμφερόντων των servicers.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη
«Το νομοσχέδιο αφορά τον άνθρωπο που τηλεφωνεί στον servicer και κάποιος δεν του απαντάει. Τον πολίτη που δεν μπορεί να μάθει πώς υπολογίστηκε η οφειλή του. Την οικογένεια που προσπαθεί να κρατήσει το σπίτι της. Τον επαγγελματία που θέλει να σώσει την επιχείρησή του. Αφορά ανθρώπους για τους οποίους ξέρουμε όλοι ότι η κάθε δόση είναι αγώνας, ανθρώπους που έχουν ανάγκη όμως επίσης να γνωρίζουν ότι υπάρχουν κανόνες και ότι έχουν δικαιώματα και ότι υπάρχει και μια πολιτεία που μπορεί να επιβάλει την τήρησή τους.
Και εδώ επιστρέφω στο ερώτημα με το οποίο ξεκίνησα. Ποια κυβέρνηση που θέλει να εξυπηρετήσει τους servicers φέρνει αυτά τα μέτρα; Και ποια αντιπολίτευση που δηλώνει ότι πραγματικά ενδιαφέρεται για τον δανειολήπτη θα αρνηθεί να ψηφίσει αυτές τις παρεμβάσεις; Η συγκεκριμένη διατύπωση του άρθρου 23 αποσύρθηκε. Πρόσχημα τέλος. Τώρα δεν υπάρχει άλλοθι. Ελάτε να το κάνουμε μαζί. Ελάτε να ψηφίσετε τις διατάξεις που προστατεύουν τους πολίτες. Ελάτε να αποδείξετε ότι πίσω από τις καταγγελίες σας υπάρχει πραγματική διάθεση να βοηθήσουμε όλοι μαζί τους δανειολήπτες. Η ώρα των συνθημάτων τελείωσε. Η ώρα της ψήφου έφτασε. Και αυτή την ψήφο θα την κρίνουν οι πολίτες.»
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