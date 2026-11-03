Συγκλονισμένη η Τενερίφη από τον θάνατο του ποδοσφαιριστή Χεσούς ντε Μιγκέλ: «Είμαστε με έναν κόμπο στον λαιμό, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε»

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στον χώρο του ισπανικού ποδοσφαίρου η είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης έπειτα από τη σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας - Δείτε τι γράφει ο ισπανικός Τύπος





Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του το πρωί της Τρίτης (3/11), έπειτα από τη σοβαρή σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους αναμέτρησης. Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, η κατάστασή του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.







Marca: Η Τενερίφη ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση



Η Marca αφιέρωσε κεντρικό θέμα στον θάνατο του 30χρονου ποδοσφαιριστή, εστιάζοντας στη σφοδρή σύγκρουση με τον Χεσούς Οβόνο και στην τραγική κατάληξη που ακολούθησε.



«Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ δεν θα μείνει στη μνήμη μόνο για την τραγωδία που συγκλόνισε όλο το ισπανικό ποδόσφαιρο αυτή τη Δευτέρα. Το όνομά του θα συνδεθεί για πάντα με ένα από τα πιο ευτυχισμένα κεφάλαια στην πρόσφατη ιστορία της Τενερίφης», αναφέρει μεταξύ άλλων.



El País: Η σύγκρουση που οδήγησε στην τραγωδία







«Ο σύλλογος ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι η κατάσταση του επιθετικού είχε επιδεινωθεί, μετά την εισαγωγή του τη Δευτέρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Nuestra Señora de Candelaria (στη Σάντα Κρουζ ντε Τενερίφη), μετά από μια ανατριχιαστική σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο , η οποία του προκάλεσε καρδιοαναπνευστική ανακοπή», αναφέρει μεταξύ άλλων.





Sport: Πένθος στο ισπανικό ποδόσφαιρο



Με αυτόν τον τίτλο επέλεξε η Sport να παρουσιάσει την τραγική είδηση. Στο δημοσίευμά της μεταφέρει την ανακοίνωση της Τενερίφης και υπογραμμίζει τη βαθιά οδύνη που έχει προκαλέσει η απώλεια του ποδοσφαιριστή τόσο στον σύλλογο όσο και στην ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα.





Cadena SER: Επιδεινώθηκε η νευρολογική του κατάσταση



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«Πένθος στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ, πέθανε μετά από σοβαρό τραύμα κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Τενερίφης και της Ανδόρας στο στάδιο Heliodoro Rodríguez López. Αφού νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου de la Candelaria , όπου η νευρολογική του κατάσταση επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες, ο ποδοσφαιριστής υπέκυψε στα τραύματά του σε ηλικία 30 ετών. Οι αντιδράσεις από τον κόσμο του ποδοσφαίρου ήταν άμεσες.



Χιλιάδες οπαδοί και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους συμπαίκτες, τους φίλους και την οικογένεια του 30χρονου ποδοσφαιριστή που γεννήθηκε στη Μαδρίτη. Χιλιάδες επαγγελματίες του χώρου εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και απέτισαν τον ύστατο φόρο τιμής στον παίκτη της Τενερίφης», αναφέρει σχετικά.



La Vanguardia: Η ώρα που επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του



Η La Vanguardia μεταφέρει την ανακοίνωση της Τενερίφης, επιβεβαιώνοντας ότι ο Χεσούς ντε Μιγκέλ έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου. Παράλληλα, αναδεικνύει το κλίμα οδύνης που επικρατεί στον ισπανικό σύλλογο.



Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Ισπανία ο θάνατος του Χεσούς ντε Μιγκέλ, με τα μεγαλύτερα Μέσα ενημέρωσης της χώρας να αφιερώνουν εκτενή ρεπορτάζ στην τραγική απώλεια του 30χρονου επιθετικού της Τενερίφης Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του το πρωί της Τρίτης (3/11), έπειτα από τη σοβαρή σύγκρουση που είχε με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο, κατά τη διάρκεια της μεταξύ τους αναμέτρησης. Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, η κατάστασή του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή.Η είδηση έκανε γρήγορα τον γύρο της Ισπανίας, με τον Τύπο της χώρας να αναδεικνύει τόσο τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού όσο και τη συγκλονιστική ανακοίνωση της Τενερίφης.Η Marca αφιέρωσε κεντρικό θέμα στον θάνατο του 30χρονου ποδοσφαιριστή, εστιάζοντας στη σφοδρή σύγκρουση με τον Χεσούς Οβόνο και στην τραγική κατάληξη που ακολούθησε.«Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ δεν θα μείνει στη μνήμη μόνο για την τραγωδία που συγκλόνισε όλο το ισπανικό ποδόσφαιρο αυτή τη Δευτέρα. Το όνομά του θα συνδεθεί για πάντα με ένα από τα πιο ευτυχισμένα κεφάλαια στην πρόσφατη ιστορία της Τενερίφης», αναφέρει μεταξύ άλλων.Η El País αναφέρεται στον θάνατο του επιθετικού της Τενερίφης, επισημαίνοντας ότι είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο τη Δευτέρα, μετά το σοβαρό περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο, το οποίο συνοδεύτηκε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή.«Ο σύλλογος ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι η κατάσταση του επιθετικού είχε επιδεινωθεί, μετά την εισαγωγή του τη Δευτέρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Nuestra Señora de Candelaria (στη Σάντα Κρουζ ντε Τενερίφη), μετά από μια ανατριχιαστική σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Ανδόρας, Χεσούς Οβόνο , η οποία του προκάλεσε καρδιοαναπνευστική ανακοπή», αναφέρει μεταξύ άλλων.Με αυτόν τον τίτλο επέλεξε η Sport να παρουσιάσει την τραγική είδηση. Στο δημοσίευμά της μεταφέρει την ανακοίνωση της Τενερίφης και υπογραμμίζει τη βαθιά οδύνη που έχει προκαλέσει η απώλεια του ποδοσφαιριστή τόσο στον σύλλογο όσο και στην ευρύτερη ποδοσφαιρική κοινότητα.Η Cadena SER δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πορεία της υγείας του άτυχου ποδοσφαιριστή μετά τη σύγκρουση στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Όπως αναφέρει, παρά την αρχική νοσηλεία του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η νευρολογική του κατάσταση παρουσίασε επιδείνωση τις επόμενες ώρες.«Πένθος στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ, πέθανε μετά από σοβαρό τραύμα κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Τενερίφης και της Ανδόρας στο στάδιο Heliodoro Rodríguez López. Αφού νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου de la Candelaria , όπου η νευρολογική του κατάσταση επιδεινώθηκε τις τελευταίες ώρες, ο ποδοσφαιριστής υπέκυψε στα τραύματά του σε ηλικία 30 ετών. Οι αντιδράσεις από τον κόσμο του ποδοσφαίρου ήταν άμεσες.Χιλιάδες οπαδοί και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους συμπαίκτες, τους φίλους και την οικογένεια του 30χρονου ποδοσφαιριστή που γεννήθηκε στη Μαδρίτη. Χιλιάδες επαγγελματίες του χώρου εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και απέτισαν τον ύστατο φόρο τιμής στον παίκτη της Τενερίφης», αναφέρει σχετικά.Η La Vanguardia μεταφέρει την ανακοίνωση της Τενερίφης, επιβεβαιώνοντας ότι ο Χεσούς ντε Μιγκέλ έφυγε από τη ζωή το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου. Παράλληλα, αναδεικνύει το κλίμα οδύνης που επικρατεί στον ισπανικό σύλλογο.

Mεταξύ άλλων αναφέρει: «Νωρίς σήμερα το πρωί, η Τενερίφη είχε αναφέρει επιδείνωση της υγείας του 30χρονου ποδοσφαιριστή και νωρίς το πρωί της Τρίτης επιβεβαίωσε τον θάνατό του. Συγκλονισμένοι, με έναν κόμπο στο λαιμό μας και ανίκανοι να πιστέψουμε ότι αυτό είναι αλήθεια, η Τενερίφη ανακοινώνει τον τραγικό θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ αυτήν την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2026, έγραψε ο σύλλογος των Καναρίων Νήσων σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ είχε σύζυγο και μια κόρη λίγο πάνω από ενός έτους, οι οποίες βρίσκονταν στο στάδιο τη στιγμή της τραγωδίας. Οι γονείς του ταξίδεψαν επειγόντως στην Τενερίφη χθες το βράδυ για να πάνε με τον γιο τους στο νοσοκομείο, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του σήμερα το πρωί».





Diario de Avisos: Οι λεπτομέρειες της τραγικής εξέλιξης



Το τοπικό μέσο των Καναρίων Νήσων παρουσιάζει περισσότερες πληροφορίες για την περιπέτεια της υγείας του ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και χρειάστηκε να του γίνει ανάνηψη από τους διασώστες. Στη συνέχεια εισήχθη στην εντατική, ωστόσο η κατάστασή του δεν παρουσίασε την επιθυμητή εξέλιξη.



«Κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Χεσούς ντε Μιγκέλ υπέστη καρδιακή ανακοπή και χρειάστηκε να του γίνει ανάνηψη από ιατρικό προσωπικό. Στη συνέχεια, εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), αρχικά σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση. Η ομάδα της Τενερίφης εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του ποδοσφαιριστή και προσέφερε την πλήρη συμπαράστασή της στην οικογένεια και τους φίλους του. Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς», αναφέρεται μεταξύ άλλων.