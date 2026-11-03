Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Τραμπ: Σταματάμε την στρατιωτική βοήθεια των 4 δισ. δολαρίων ετησίως στο Ισραήλ
Τραμπ: Σταματάμε την στρατιωτική βοήθεια των 4 δισ. δολαρίων ετησίως στο Ισραήλ
Φυσικά, θα βοηθήσουμε το Ισραήλ αν παραστεί ανάγκη, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος - Ο Νετανιάχου πρέπει να φύγει, λέει ο Άιζενκοτ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, βάσει της οποίας η Ουάσινγκτον θα σταματήσει να παρέχει στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ μετά το τέλος του τρέχοντος έτους.
Μιλώντας στην εκπομπή «Fox and Friends» του δικτύου Fox News, ο Τραμπ τόνισε ότι το Ισραήλ δεν έχει πλέον ανάγκη αυτή τη βοήθεια, προσθέτοντας ότι ορισμένοι Δημοκρατικοί και αριστεροί πολιτικοί χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη αμερικανική χρηματοδότηση προς το Ισραήλ ως επιχείρημα για να ασκήσουν κριτική στους Ρεπουμπλικανούς.
«Όσον αφορά τις πληρωμές προς το Ισραήλ, ο Μπίμπι Νετανιάχου κι εγώ έχουμε συμφωνήσει ότι δίνουμε στο Ισραήλ 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και σταματάμε. Η συμφωνία αυτή έγινε πριν από μήνες», είπε ο Τραμπ.
«Έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι, από το τέλος του τρέχοντος έτους, δεν θα καταβάλλουμε πλέον πληρωμές στο Ισραήλ. Φυσικά, θα βοηθήσουμε το Ισραήλ αν παραστεί ανάγκη», συμπλήρωσε.
Από την πλευρά του, ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ δήλωσε ότι η ανακοίνωση του Τραμπ για το τέλος της παροχής βοήθειας ασφαλείας προς το Ισραήλ δείχνει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να «φύγει».
«Το γεγονός ότι το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο έμαθε για αυτήν την αλλαγή στη στρατηγική μας σχέση από τα μέσα ενημέρωσης, μαζί με το ισραηλινό κοινό, δείχνει πόσο επικίνδυνη είναι η διαχείριση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν μπορούμε πλέον να τον εμπιστευόμαστε και πρέπει να αντικατασταθεί», δήλωσε ο Άιζενκοτ σε ανάρτησή του στο X.
Μιλώντας στην εκπομπή «Fox and Friends» του δικτύου Fox News, ο Τραμπ τόνισε ότι το Ισραήλ δεν έχει πλέον ανάγκη αυτή τη βοήθεια, προσθέτοντας ότι ορισμένοι Δημοκρατικοί και αριστεροί πολιτικοί χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη αμερικανική χρηματοδότηση προς το Ισραήλ ως επιχείρημα για να ασκήσουν κριτική στους Ρεπουμπλικανούς.
«Όσον αφορά τις πληρωμές προς το Ισραήλ, ο Μπίμπι Νετανιάχου κι εγώ έχουμε συμφωνήσει ότι δίνουμε στο Ισραήλ 4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και σταματάμε. Η συμφωνία αυτή έγινε πριν από μήνες», είπε ο Τραμπ.
«Έχουμε ήδη συμφωνήσει ότι, από το τέλος του τρέχοντος έτους, δεν θα καταβάλλουμε πλέον πληρωμές στο Ισραήλ. Φυσικά, θα βοηθήσουμε το Ισραήλ αν παραστεί ανάγκη», συμπλήρωσε.
Από την πλευρά του, ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ δήλωσε ότι η ανακοίνωση του Τραμπ για το τέλος της παροχής βοήθειας ασφαλείας προς το Ισραήλ δείχνει ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πρέπει να «φύγει».
Άιζενκοτ: Ο Νετανιάχου πρέπει να φύγει
«Το γεγονός ότι το ισραηλινό αμυντικό κατεστημένο έμαθε για αυτήν την αλλαγή στη στρατηγική μας σχέση από τα μέσα ενημέρωσης, μαζί με το ισραηλινό κοινό, δείχνει πόσο επικίνδυνη είναι η διαχείριση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν μπορούμε πλέον να τον εμπιστευόμαστε και πρέπει να αντικατασταθεί», δήλωσε ο Άιζενκοτ σε ανάρτησή του στο X.
היחסים המיוחדים עם ארה״ב הם מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי של ישראל. העובדה שמערכת הביטחון מגלה יחד עם אזרחי ישראל על שינוי במארג היחסים האסטרטגי דרך התקשורת, מצביעה עד כמה התנהלותו של בנימין נתניהו היא סכנה אמיתית. אי אפשר עוד לסמוך עליו וחייבים להחליפו. פעם נוספת שראש ממשלת ישראל לא מסוגל להסתכל לאזרח הישראלי בעיניים ולומר אמת. נתניהו חייב לתת תשובות, עוד הערב, לאזרחי ישראל.— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 3, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα