Μόλις 20 χρονών ήταν η συγκυβερνήτης του μοιραίου τζετ που συνετρίβη στη Φλόριντα με εννέα νεκρούς, πριν βγάλει δίπλωμα οδήγησης είχε άδεια να πιλοτάρει

I believe the female pilot involved in the tragic private plane crash in Palm Beach County today is Nathalia Filgueiras, of Florida. Nathalia Filgueiras did a news interview about getting her pilot's license while still in high school in 2023. In a March 2026 post, Nathalia posted about flying a LearJet 60, the type of plane that crashed today. Her sister, Giulia, also seemingly commented on a TikTok post about the crash saying "My sister 💔" and her Instagram is following Nathalia's "itsnatflig" account. Her partner, "J" (as seen in her IG bio) is likely the "Jack" she cries out to in the chilling audio. It looks like she flies with him routinely, according to her former social media posts. Jack is also heard reciting the Lord's prayer in the moments before the crash. May they rest in peace. — Evan Kilgore 🇺🇸 (@EvanAKilgore) November 2, 2026



«Μερικοί θεωρούν περίεργο ότι μπορώ να πετάω, αλλά όχι να οδηγώ»



Η μοιραία πτήση και η συντριβή σε κατοικημένη περιοχή



«Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο»

🎧 AUDIO: N722BD with Miami Center in the final minutes before the Learjet 60 went down in Greenacres, FL. It starts like routine radio traffic: ATC passes along rides ahead and the temperature, and gives the crew altitude at their discretion. The crew reports descending and says they’re direct Freeport. Then the weather comes up. The crew says they’re managing turbulence and picking up precipitation. Soon after, the transmissions change: they declare an emergency and say “we are banking.” Near the end, you hear “descending ten thousand” and ATC repeating the callsign, “November seven two two bravo delta.” Flightradar24 data shows the jet falling at more than 32,000 ft/min from 8,750 ft. Nine people were aboard. 🎧liveatc — Aviation Reporter (@TripppleSeven7) November 1, 2026

WATCH: Dashcam video captures the crash of a $2 million Learjet 60 (N722BD) in Palm Springs, Florida. https://t.co/8jmiOMG9ys — Scope Report (@ScopeReport_) November 1, 2026

Η Γκαντέλια μεγάλωσε στην κομητεία Παλμ Μπιτς και φοίτησε στο West Boca Raton High School, όπου από πολύ μικρή ηλικία άρχισε να ασχολείται συστηματικά με την αεροπορία.Όπως είχε εξηγήσει, ξεκίνησε μαθήματα πτήσης το 2020, ενώ σημαντικό ρόλο στην αγάπη της για τα αεροπλάνα είχε παίξει και ο πατέρας της, ο οποίος είχε αρχίσει να μαθαίνει να πετάει το 2018, αρχικά ως χόμπι.Η ίδια είχε παρακολουθήσει τη θεωρητική εκπαίδευση και στη συνέχεια πετούσε καθημερινά, συγκεντρώνοντας 88 ώρες πτήσης και ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις απαραίτητες εξετάσεις γνώσεων για την απόκτηση της άδειάς της.Μάλιστα, τα έξοδα για το δίπλωμά της είχαν καλυφθεί από την Ακαδημία Αεροπορίας της σχολικής περιφέρειας Παλμ Μπιτς, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος που είχε ξεκινήσει το 2023.Η νεαρή συγκυβερνήτρια είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για την ασυνήθιστη διαδρομή της, εξηγώντας ότι της άρεσε να ξεχωρίζει από τους συνομηλίκους της.«Μου αρέσει να είμαι διαφορετική από τους άλλους. Για μένα είναι κάτι πολύ ωραίο, επειδή δεν είναι μια ευκαιρία που παρουσιάζεται συχνά», είχε δηλώσει.Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της είχε αναφερθεί με χιούμορ στο γεγονός ότι είχε μάθει πρώτα να χειρίζεται αεροπλάνα και μετά να οδηγεί αυτοκίνητο.«Απλώς δεν έβγαλα δίπλωμα οδήγησης και έτσι κατέληξαν τα πράγματα. Εγώ πάντως το βρίσκω πολύ ωραίο. Μερικοί θεωρούν περίεργο ότι μπορώ να πετάω αεροπλάνα, αλλά δεν μπορώ να οδηγήσω αυτοκίνητο. Εννοώ ότι μπορώ να οδηγήσω, αλλά πολλοί το βρίσκουν αστείο. Κι εγώ το βρίσκω αστείο, αν και τώρα θέλω πάρα πολύ να πάρω και το δίπλωμα οδήγησης», είχε πει χαρακτηριστικά.Ο μεγάλος της στόχος ήταν να γίνει επαγγελματίας πιλότος και κάποια ημέρα να βρεθεί στο πιλοτήριο επιβατικών αεροσκαφών εμπορικών αερογραμμών.Στην πορεία της εκπαίδευσής της αποφοίτησε από τη σχολή American Flyers, η οποία έχει έδρα στο Άντισον του Τέξας και διαθέτει παράρτημα στο Πομπάνο Μπιτς της Φλόριντα.Η αεροπορία αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της οικογενειακής της ζωής. Η μητέρα της δημοσίευε συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από οικογενειακές πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη.Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (1/11), όταν το Learjet 60, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Τέξας προς τις Μπαχάμες, άρχισε να χάνει απότομα ύψος πάνω από την περιοχή Γκρίνακρες της κομητείας Παλμ Μπιτς.Λίγο πριν από τη συντριβή, το πλήρωμα είχε επικοινωνήσει με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, αντιμετωπίζοντας δύσκολες καιρικές συνθήκες, με αναταράξεις, βροχόπτωση και σχηματισμό πάγου.Η κατάσταση εξελίχθηκε δραματικά όταν το αεροσκάφος μπήκε σε απότομη κάθοδο. Στην τελευταία επικοινωνία του πληρώματος ακούγεται η προειδοποίηση ότι το αεροπλάνο πρόκειται να προσκρούσει στο έδαφος.Οι ηχογραφημένες συνομιλίες της γυναίκας που βρισκόταν στο πιλοτήριο με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας, καθώς το αεροσκάφος έχανε ανεξέλεγκτα ύψος, με το πλήρωμα να αντιλαμβάνεται ότι η συντριβή ήταν πλέον αναπόφευκτη.Όλα ξεκίνησαν όταν το Learjet 60, που εκτελούσε ιδιωτική πτήση από το Τέξας προς τις Μπαχάμες, πετούσε σε ύψος 35.000 ποδιών, περίπου 10.670 μέτρων. Το πλήρωμα ενημέρωσε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για αναταράξεις, βροχόπτωση και σχηματισμό πάγου, ζητώντας να ανέβει κατά ακόμη 2.000 πόδια.Αρχικά, η γυναίκα από το πλήρωμα περιέγραψε τις συνθήκες ως διαχειρίσιμες, κάνοντας λόγο για «μέτριες αναταράξεις» και «ελαφρύ σχηματισμό πάγου».Μέσα σε ελάχιστες στιγμές, όμως, η κατάσταση άλλαξε δραματικά.«Χάνουμε ύψος με ρυθμό 8.000 ποδιών το λεπτό. Mayday, mayday, χάνουμε 10.000 πόδια το λεπτό», ακούγεται να φωνάζει.Η κάθοδος γίνεται ολοένα και πιο απότομη, με το τζετ να αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη που μπορούσε να αντέξει με ασφάλεια.«Έχουμε υπερβεί τα όρια ταχύτητας, κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό», συνεχίζει η γυναίκα, με τη φωνή της να αποτυπώνει την αγωνία των τελευταίων στιγμών.Ακολουθεί η φράση που επιβεβαιώνει ότι το πλήρωμα έχει πλέον αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης.«Θα συντριβούμε στο έδαφος», ακούγεται να λέει, πριν βγάλει μια κραυγή.Στην άλλη άκρη της επικοινωνίας, ο ελεγκτής προσπαθεί να διατηρήσει επαφή μαζί της. «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου», της λέει.Η τελευταία απάντηση από το πιλοτήριο είναι ακόμη πιο συγκλονιστική. «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια, έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών... Κοίτα έξω».Και αμέσως μετά ακούγεται η φράση που έμελλε να είναι η τελευταία: «Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο».Περίπου 35 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σήμα κινδύνου, η επικοινωνία διακόπηκε και το αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος.Βίντεο από το δυστύχημα δείχνουν το Learjet να πραγματοποιεί σχεδόν κατακόρυφη βουτιά και να προσκρούει με τεράστια ταχύτητα κοντά σε κεντρικό δρόμο της πόλης Γκρίνακρες, ελάχιστα μέτρα από διερχόμενα αυτοκίνητα.Από την πρόσκρουση δημιουργήθηκε μια τεράστια πύρινη σφαίρα, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε μεγάλος κρατήρας και συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση.«Έμοιαζε σαν να έπεφτε πύραυλος», δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, περιγράφοντας την εικόνα της καταστροφής.Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τις καιρικές συνθήκες και τις αναφορές του πληρώματος για σχηματισμό πάγου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί τι προκάλεσε την ανεξέλεγκτη πτώση.Το Learjet συνετρίβη σε δρόμο της κατοικημένης περιοχής, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά. Βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου κατέγραψε τις τελευταίες στιγμές της πτήσης, ενώ οι εικόνες από το σημείο έδειξαν έναν μεγάλο κρατήρα στο οδόστρωμα και συντρίμμια διασκορπισμένα σε μεγάλη έκταση.Και οι εννέα άνθρωποι που βρίσκονταν στο αεροσκάφος έχασαν τη ζωή τους.Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αμερικανικές αεροπορικές αρχές και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οριστικό συμπέρασμα για το τι προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του αεροσκάφους.