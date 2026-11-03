Οριστικά χωρίς τον Καμπάτσο η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στον Παναθηναϊκό
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Ρεάλ Μαδρίτης EuroLeague Παναθηναϊκός Φακούντο Καμπάτσο

Οριστικά χωρίς τον Καμπάτσο η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο γκαρντ της ισπανικής ομάδας ταλαιπωρείται από μυϊκό τραυματισμό και δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό

Οριστικά χωρίς τον Καμπάτσο η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στον Παναθηναϊκό
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Μία σημαντική απουσία θα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό για τη 10η αγωνιστική της EuroLeague, καθώς ο Φακούντο Καμπάτσο δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του.

Την απουσία του Αργεντινού γκαρντ επιβεβαίωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος αποκάλυψε πως ο παίκτης αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό, χωρίς να υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για το πότε θα επιστρέψει στη δράση.

«Δεν υπολογίζουμε στις υπηρεσίες του αύριο. Έχει έναν μυϊκό τραυματισμό και ακόμη δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πότε θα επιστρέψει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της ισπανικής ομάδας.

Ωστόσο, τα προβλήματα για τους Μαδριλένους δεν σταματούν εκεί, αφού εκτός μάχης παραμένουν επίσης οι Τεό Μαλεντόν, Μίκαελ Γιάντουνεν, Γκάμπριελ Ντεκ και Ουσμάν Γκαρούμπα.
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