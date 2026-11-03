Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Κατάμεστο γήπεδο και απίστευτη ατμόσφαιρα σε αγώνα δεύτερης κατηγορίας στην Τουρκία, δείτε βίντεο
Κατάμεστο γήπεδο και απίστευτη ατμόσφαιρα σε αγώνα δεύτερης κατηγορίας στην Τουρκία, δείτε βίντεο
Παρότι η Μπούρσασπορ αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της γειτονικής χώρας, οι φίλοι του συλλόγου δημιούργησαν μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα
Εικόνες που θυμίζουν τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ευρώπης έρχονται από την Τουρκία, με τους οπαδούς της Μπούρσασπορ να γεμίζουν την έδρα της αγαπημένης ομάδας τους.
Παρότι η ομάδα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, περίπου 40.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Το γήπεδο ήταν κατάμεστο, με τους οπαδούς να στηρίζουν με πάθος την προσπάθεια της αγαπημένης τους ομάδας.
Η Μπούρσασπορ το 2010 έγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του τουρκικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το πρωτάθλημα και αφήνοντας πίσω της παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας.
Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια η πορεία της ήταν εντελώς διαφορετική. Τα οικονομικά και αγωνιστικά προβλήματα την οδήγησαν σε διαδοχικούς υποβιβασμούς, με αποτέλεσμα το 2024 να βρεθεί ακόμη και στην τέταρτη κατηγορία.
Παρότι η ομάδα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, περίπου 40.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Το γήπεδο ήταν κατάμεστο, με τους οπαδούς να στηρίζουν με πάθος την προσπάθεια της αγαπημένης τους ομάδας.
Η Μπούρσασπορ το 2010 έγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του τουρκικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το πρωτάθλημα και αφήνοντας πίσω της παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας.
Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια η πορεία της ήταν εντελώς διαφορετική. Τα οικονομικά και αγωνιστικά προβλήματα την οδήγησαν σε διαδοχικούς υποβιβασμούς, με αποτέλεσμα το 2024 να βρεθεί ακόμη και στην τέταρτη κατηγορία.
🇹🇷🏟️ In the second tier of Turkish football, 40,000 fans attended Bursaspor's match! 🟢⚪️🐊 They won the Turkish league title in 2010... in 2024, they dropped as low as the 4th division. They are 1st and aiming for promotion back to the top tier! 🥇 https://t.co/legaH8uJ8x— EuroFoot (@eurofootcom) November 2, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα