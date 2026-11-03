Κατάμεστο γήπεδο και απίστευτη ατμόσφαιρα σε αγώνα δεύτερης κατηγορίας στην Τουρκία, δείτε βίντεο
SPORTS
Οπαδοί Μπούρσαπορ

Κατάμεστο γήπεδο και απίστευτη ατμόσφαιρα σε αγώνα δεύτερης κατηγορίας στην Τουρκία, δείτε βίντεο

Παρότι η Μπούρσασπορ αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της γειτονικής χώρας, οι φίλοι του συλλόγου δημιούργησαν μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα

Κατάμεστο γήπεδο και απίστευτη ατμόσφαιρα σε αγώνα δεύτερης κατηγορίας στην Τουρκία, δείτε βίντεο
Εικόνες που θυμίζουν τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Ευρώπης έρχονται από την Τουρκία, με τους οπαδούς της Μπούρσασπορ να γεμίζουν την έδρα της αγαπημένης ομάδας τους.

Παρότι η ομάδα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του τουρκικού ποδοσφαίρου, περίπου 40.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στις εξέδρες, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Το γήπεδο ήταν κατάμεστο, με τους οπαδούς να στηρίζουν με πάθος την προσπάθεια της αγαπημένης τους ομάδας.

Η Μπούρσασπορ το 2010 έγραψε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του τουρκικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το πρωτάθλημα και αφήνοντας πίσω της παραδοσιακές δυνάμεις της χώρας.

Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια η πορεία της ήταν εντελώς διαφορετική. Τα οικονομικά και αγωνιστικά προβλήματα την οδήγησαν σε διαδοχικούς υποβιβασμούς, με αποτέλεσμα το 2024 να βρεθεί ακόμη και στην τέταρτη κατηγορία.


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