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Κατέρρευσε μεγάλο κομμάτι ταράτσας στο Ηράκλειο Κρήτης και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δείτε φωτογραφίες
Κατέρρευσε μεγάλο κομμάτι ταράτσας στο Ηράκλειο Κρήτης και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δείτε φωτογραφίες
Δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός - Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (3/11) στην οδό Πρέβελης στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες ένα μεγάλο κομμάτι ταράτσας αποκολλήθηκε από κτίριο και έπεσε κάτω.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, από το περιστατικό σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που έχουν αποκλείσει το σημείο
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη ενός εκ των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές. ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Επίσης, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι παλιό και ο ιδιοκτήτης δεν βρίσκεται στη ζωή.
Δείτε φωτογραφίες:
Όπως αναφέρει το creta24.gr, από το περιστατικό σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που έχουν αποκλείσει το σημείο
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη ενός εκ των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές. ξαφνικά ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Επίσης, ανέφερε ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι παλιό και ο ιδιοκτήτης δεν βρίσκεται στη ζωή.
Δείτε φωτογραφίες:
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