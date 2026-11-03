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Διαθέσιμα τα εισιτήρια του αγώνα της Ελλάδας με τη Σερβία για το Nations League
Διαθέσιμα τα εισιτήρια του αγώνα της Ελλάδας με τη Σερβία για το Nations League
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε πως βρίσκονται στη διάθεση του κοινού τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης της Εθνικής με αντίπαλο τη Σερβία για το Nations League
Βγήκαν τα εισιτήρια του αγώνα της Ελλάδας με τη Σερβία για τον δεύτερο όμιλο του UEFA Nations League, όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Η αναμέτρηση θα γίνει τη Δευτέρα (16/11, 21:45) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Τα εισιτήρια του αγώνα Ελλάδα-Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιo (Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, 21:45) τέθηκαν σε διάθεση και "σε περιμένουν" στην ηλεκτρονική πλατφόρμα PAME ETHNIKI! Κλείσε τη θέση σου και γίνε μέρος της προσπάθειας της Εθνικής Ομάδας να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην προημιτελική φάση του UEFA Nations League και να διεκδικήσει μια μεγάλη διάκριση.
Η Εθνική Ομάδα έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική πορεία στον 2ο όμιλο της league A του UEFA Nations League με αντιπάλους παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία και η στήριξη των φιλάθλων της θα της δώσει την έξτρα ώθηση για να "κλείσει" με τον καλύτερο τρόπο τον όμιλο και να κοιτάξει ακόμη ψηλότερα. Πάμε Εθνική, πάμε για ένα ακόμη sold out, αυτή τη φορά στο πάντα φιλόξενο Πανθεσσαλικό Στάδιο!
Mεταφερθείτε στην πλατφόρμα PAME ETHNIKH, το αποκλειστικό κανάλι πώλησης των εισιτηρίων για τον αγώνα Ελλάδα-Σερβία.
* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, το εισιτήριο αποστέλλεται στο email που έχει δηλώσει ο αγοραστής.
Για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code από το κινητό τηλέφωνο ή η εκτύπωση του εισιτηρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο αγώνα.
Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν και πρέπει να διαθέτουν εισιτήριο, καθώς και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.
Για παιδιά έως και 15 ετών ισχύουν προνομιακές τιμές, με την επιλογή της κατηγορίας «ΠΑΙΔΙΚΟ» και την καταχώριση έγκυρου ΑΜΚΑ του παιδιού.
Δεν απαιτείται ταυτοποίηση ή προσθήκη του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Τα εισιτήρια του αγώνα Ελλάδα-Σερβία στο Πανθεσσαλικό Στάδιo (Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, 21:45) τέθηκαν σε διάθεση και "σε περιμένουν" στην ηλεκτρονική πλατφόρμα PAME ETHNIKI! Κλείσε τη θέση σου και γίνε μέρος της προσπάθειας της Εθνικής Ομάδας να βρεθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην προημιτελική φάση του UEFA Nations League και να διεκδικήσει μια μεγάλη διάκριση.
Η Εθνική Ομάδα έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική πορεία στον 2ο όμιλο της league A του UEFA Nations League με αντιπάλους παραδοσιακές δυνάμεις του ποδοσφαίρου όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία και η στήριξη των φιλάθλων της θα της δώσει την έξτρα ώθηση για να "κλείσει" με τον καλύτερο τρόπο τον όμιλο και να κοιτάξει ακόμη ψηλότερα. Πάμε Εθνική, πάμε για ένα ακόμη sold out, αυτή τη φορά στο πάντα φιλόξενο Πανθεσσαλικό Στάδιο!
Mεταφερθείτε στην πλατφόρμα PAME ETHNIKH, το αποκλειστικό κανάλι πώλησης των εισιτηρίων για τον αγώνα Ελλάδα-Σερβία.
|
Θύρες
|
Κανονικό
|
Παιδικό (έως 15 ετών)
|
1, 2, 3-4, 5, 6-7, 8, 9-10, 11, 12, 31, 32, 33-34, 35, 36-37, 38, 39, 40-42, 41
|
15 €
|
–
|
13, 14, 29, 30, 43-44, 45-46, 53-54, 55-56
|
20 €
|
10 €
|
16, 17, 26, 27, 47-48, 51-52
|
25 €
|
10 €
|
20, 23, 25, 49-50
|
30 €
|
15 €
* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έκδοσης εισιτηρίων Ticketmaster.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς, το εισιτήριο αποστέλλεται στο email που έχει δηλώσει ο αγοραστής.
Για την είσοδο στο γήπεδο απαιτείται η χρήση του QR code από το κινητό τηλέφωνο ή η εκτύπωση του εισιτηρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο αγώνα.
Τα παιδιά δεν εισέρχονται δωρεάν και πρέπει να διαθέτουν εισιτήριο, καθώς και να συνοδεύονται από ενήλικο φίλαθλο.
Για παιδιά έως και 15 ετών ισχύουν προνομιακές τιμές, με την επιλογή της κατηγορίας «ΠΑΙΔΙΚΟ» και την καταχώριση έγκυρου ΑΜΚΑ του παιδιού.
Δεν απαιτείται ταυτοποίηση ή προσθήκη του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet.
Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας».
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