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Τέλος ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τη Γουέστ Χαμ μετά τις δύο σερί ήττες
SPORTS
Γουέστ Χαμ προπονητής Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Τέλος ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τη Γουέστ Χαμ μετά τις δύο σερί ήττες

Η ομάδα του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, καθώς παρελθόν από την τεχνική ηγεσία αποτελεί και επίσημα ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο

Τέλος ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τη Γουέστ Χαμ μετά τις δύο σερί ήττες
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Γουέστ Χαμ, καθώς ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποτελεί πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μετά την απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει στην απομάκρυνσή του.



Ο Πορτογάλος προπονητής δεν κατάφερε να αποφύγει τις συνέπειες των τελευταίων αρνητικών αποτελεσμάτων, με τις δύο διαδοχικές εντός έδρας ήττες από τη Σαουθάμπτον (2-3) και τη Γουέστ Μπρομ (1-3) να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αποχώρησή του.

Η κατάσταση στη βαθμολογία δεν ήταν αυτή που περίμεναν οι άνθρωποι του συλλόγου, καθώς η Γουέστ Χαμ βρίσκεται στην 8η θέση, έπειτα από 13 αγωνιστικές, έχοντας απόσταση έξι βαθμών από την κορυφή.

Η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, αναζητώντας πλέον τον άνθρωπο που θα αναλάβει να οδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια της σεζόν.

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