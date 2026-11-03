Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Τέλος ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τη Γουέστ Χαμ μετά τις δύο σερί ήττες
Τέλος ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο από τη Γουέστ Χαμ μετά τις δύο σερί ήττες
Η ομάδα του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή, καθώς παρελθόν από την τεχνική ηγεσία αποτελεί και επίσημα ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Γουέστ Χαμ, καθώς ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο αποτελεί πλέον παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, μετά την απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει στην απομάκρυνσή του.
Ο Πορτογάλος προπονητής δεν κατάφερε να αποφύγει τις συνέπειες των τελευταίων αρνητικών αποτελεσμάτων, με τις δύο διαδοχικές εντός έδρας ήττες από τη Σαουθάμπτον (2-3) και τη Γουέστ Μπρομ (1-3) να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αποχώρησή του.
Η κατάσταση στη βαθμολογία δεν ήταν αυτή που περίμεναν οι άνθρωποι του συλλόγου, καθώς η Γουέστ Χαμ βρίσκεται στην 8η θέση, έπειτα από 13 αγωνιστικές, έχοντας απόσταση έξι βαθμών από την κορυφή.
Η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, αναζητώντας πλέον τον άνθρωπο που θα αναλάβει να οδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια της σεζόν.
Club statement. Read more: https://t.co/LT0TZXbSpR https://t.co/0r6Yz55iRi— West Ham United (@WestHam) November 3, 2026
Ο Πορτογάλος προπονητής δεν κατάφερε να αποφύγει τις συνέπειες των τελευταίων αρνητικών αποτελεσμάτων, με τις δύο διαδοχικές εντός έδρας ήττες από τη Σαουθάμπτον (2-3) και τη Γουέστ Μπρομ (1-3) να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αποχώρησή του.
Η κατάσταση στη βαθμολογία δεν ήταν αυτή που περίμεναν οι άνθρωποι του συλλόγου, καθώς η Γουέστ Χαμ βρίσκεται στην 8η θέση, έπειτα από 13 αγωνιστικές, έχοντας απόσταση έξι βαθμών από την κορυφή.
Η διοίκηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, αναζητώντας πλέον τον άνθρωπο που θα αναλάβει να οδηγήσει την ομάδα στη συνέχεια της σεζόν.
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