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Μουντιάλ 2026: Ντέρμπι με στόχο τον τελικό απόψε με την Γαλλία κόντρα στην Ισπανία
Μουντιάλ 2026: Ντέρμπι με στόχο τον τελικό απόψε με την Γαλλία κόντρα στην Ισπανία
Σπουδαίο παιχνίδι απόψε για το Παγκόσμιο Κύπελλο ανάμεσα σε δύο από τις σταθερά καλύτερες ομάδες του τουρνουά
Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον το Μουντιάλ 2026 καθώς έχουμε φτάσει στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης!
Το βράδυ της Τρίτης, Γαλλία και Ισπανία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους σε ένα κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι, με έπαθλο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.
Το βράδυ της Τρίτης, Γαλλία και Ισπανία θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους σε ένα κλασικό ευρωπαϊκό ντέρμπι, με έπαθλο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.
Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.
The final four. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/eeHXvt8e0g— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
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