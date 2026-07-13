«Καλώς ήλθατε στη Βρετανία»: Άγρια συμπλοκή με μαχαίρια μέρα μεσημέρι σε δρόμο στο Μάντσεστερ, σκληρό βίντεο

Το περιστατικό κατέγραψε οδηγός με το κινητό του από το αυτοκίνητό του, ενώ ακούγεται χαρακτηριστικά να λέει «καλώς ήλθατε στη Βρετανία, όλοι έχουν μαχαίρια»





Το επεισόδιο σημειώθηκε σε φωτεινό σηματοδότη στην περιοχή Χιουλμ, όταν τρεις οπλισμένοι άνδρες πλησίασαν και από τις δύο πλευρές ένα ασημί όχημα.







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Η άγρια συμπλοκή στη μέση του δρόμου Ο οδηγός, ο οποίος φορούσε επίσης κουκούλα που κάλυπτε το πρόσωπό του, βγήκε αρχικά χωρίς να κρατά όπλο. Κατάφερε, ωστόσο, να ρίξει έναν από τους επιτιθέμενους από τη μηχανή του, προτού δεχθεί, όπως φαίνεται στο βίντεο, χτύπημα καθώς κινήθηκε εναντίον του.



Την ίδια στιγμή, ο συνοδηγός έτρεξε από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου κρατώντας τη δική του ματσέτα, προκειμένου να βοηθήσει τον φίλο του.



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Σε κάποια στιγμή, τέσσερις άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι στη μέση του δρόμου, κρατώντας τις ματσέτες υψωμένες πάνω από τα κεφάλια τους και ανταλλάσσοντας άγρια χτυπήματα.



«Σας παρακαλώ, σταματήστε», ακούγεται να φωνάζει ο αυτόπτης μάρτυρας, καθώς η κατάσταση κλιμακώνεται.



«Καλώς ήρθατε στη Βρετανία, όλοι έχουν μαχαίρια», σχολιάζει σοκαρισμένος, παρακολουθώντας τη συμπλοκή.

Σκηνές πρωτοφανούς βίας εκτυλίχθηκαν μέρα μεσημέρι στο Μάντσεστερ , όταν συμμορία κουκουλοφόρων που επέβαιναν σε μηχανές επιτέθηκε με ματσέτες σε οδηγό και συνοδηγό, ενώ ένας έντρομος αυτόπτης μάρτυρας παρακολουθούσε και κατέγραφε το περιστατικό από το αυτοκίνητό του.Το επεισόδιο σημειώθηκε σε φωτεινό σηματοδότη στην περιοχή Χιουλμ, όταν τρεις οπλισμένοι άνδρες πλησίασαν και από τις δύο πλευρές ένα ασημί όχημα.Χωρίς προειδοποίηση, ένας από τους δράστες κάρφωσε τη ματσέτα του μέσα στο όχημα από το παράθυρο του συνοδηγού. Σχεδόν ταυτόχρονα, δεύτερος κουκουλοφόρος άρχισε να χτυπά από την πλευρά του οδηγού.Οι επιτιθέμενοι κατάφεραν αλλεπάλληλα χτυπήματα προς τους δύο άνδρες, οι οποίοι αρχικά έδειχναν παγιδευμένοι μέσα στο αυτοκίνητο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όμως, ο οδηγός και ο συνοδηγός βγήκαν από το όχημα και εξαπέλυσαν τη δική τους αντεπίθεση.Ο οδηγός, ο οποίος φορούσε επίσης κουκούλα που κάλυπτε το πρόσωπό του, βγήκε αρχικά χωρίς να κρατά όπλο. Κατάφερε, ωστόσο, να ρίξει έναν από τους επιτιθέμενους από τη μηχανή του, προτού δεχθεί, όπως φαίνεται στο βίντεο, χτύπημα καθώς κινήθηκε εναντίον του.Την ίδια στιγμή, ο συνοδηγός έτρεξε από την άλλη πλευρά του αυτοκινήτου κρατώντας τη δική του ματσέτα, προκειμένου να βοηθήσει τον φίλο του.Αφού κατάφεραν προσωρινά να απωθήσουν τη συμμορία, ο οδηγός επέστρεψε στο όχημα, έψαξε στο εσωτερικό του και βγήκε κρατώντας ένα μαχαίρι, προκειμένου να συμμετάσχει ξανά στη συμπλοκή.Σε κάποια στιγμή, τέσσερις άνδρες βρέθηκαν αντιμέτωποι στη μέση του δρόμου, κρατώντας τις ματσέτες υψωμένες πάνω από τα κεφάλια τους και ανταλλάσσοντας άγρια χτυπήματα.«Σας παρακαλώ, σταματήστε», ακούγεται να φωνάζει ο αυτόπτης μάρτυρας, καθώς η κατάσταση κλιμακώνεται.«Καλώς ήρθατε στη Βρετανία, όλοι έχουν μαχαίρια», σχολιάζει σοκαρισμένος, παρακολουθώντας τη συμπλοκή.



Έσπασαν το πίσω τζάμι πριν διαφύγουν Οι επιτιθέμενοι ανασυντάχθηκαν μετά την αρχική αντεπίθεση και ανάγκασαν τον οδηγό και τον συνοδηγό να υποχωρήσουν πίσω από το αυτοκίνητο.



Ένα μέλος της συμμορίας τούς καταδίωξε και παραλίγο να πετύχει έναν από τους δύο με δυνατό χτύπημα της ματσέτας. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τη λαβή του όπλου για να σπάσει το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου, προτού στραφεί ξανά εναντίον του ενός άνδρα.



«Αυτό είναι που έχουμε να αντιμετωπίζουμε καθημερινά», ακούγεται να λέει ο μάρτυρας, εμφανώς εξοργισμένος και τρομοκρατημένος από όσα διαδραματίζονταν μπροστά του.



Τελικά, οι δράστες μάζεψαν τις μηχανές τους και τράπηκαν σε φυγή. Ο οδηγός και ο συνοδηγός επέστρεψαν στο κατεστραμμένο αυτοκίνητο, με τον έναν από τους δύο να φαίνεται τραυματισμένος και να αιμορραγεί στο κεφάλι.



«Κοιτάξτε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αιμορραγεί, έχει χτυπηθεί στο κεφάλι και επιστρέφει στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι απολύτως εξοργιστικό», σχολιάζει στο τέλος του βίντεο ο αυτόπτης μάρτυρας.