Πιερρακάκης: Τρεις πυλώνες ανάπτυξης για τις τράπεζες – Εξαγορές, επέκταση στο εξωτερικό και στήριξη των ΜμΕ

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•οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό,η ενίσχυση της προστασίας της πρώτης κατοικίας,οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν τις εκκρεμότητες του νόμου Κατσέλη,καθώς και η συνολική βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.Παράλληλα απηύθυνενα επιταχύνουν τις ρυθμίσεις δανείων, να λειτουργούν με μεγαλύτερη διαφάνεια και να δίνουν πραγματική δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες που μπορούν να επανέλθουν στην οικονομική δραστηριότητα.