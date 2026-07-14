Πιερρακάκης: Τρεις πυλώνες ανάπτυξης για τις τράπεζες – Εξαγορές, επέκταση στο εξωτερικό και στήριξη των ΜμΕ
Πιερρακάκης: Τρεις πυλώνες ανάπτυξης για τις τράπεζες – Εξαγορές, επέκταση στο εξωτερικό και στήριξη των ΜμΕ
Η διεθνοποίηση δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της εγχώριας αγοράς, σημείωσε o Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μιλώντας στη γενική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
Ένα νέο τραπεζικό μοντέλο που θα συνδυάζει την ισχυρή διεθνή παρουσία των ελληνικών τραπεζών, τη βαθιά στήριξη της εγχώριας οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και τη δημιουργία μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών σχημάτων μέσω στρατηγικών διεθνών συνεργασιών και εξαγορών, αποτελεί την κατεύθυνση που υποστηρίζει η κυβέρνηση.
Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στη γενική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, όπου περιέγραψε το όραμα για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, συνδέοντάς το άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
Η διεθνοποίηση αυτή, όπως σημείωσε, δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της εγχώριας αγοράς. Αντιθέτως, θα πρέπει να συνοδεύεται από ακόμη ισχυρότερη παρουσία στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
«Η ανάπτυξη των τραπεζών πρέπει να στηρίζεται ταυτόχρονα στην εξωστρέφεια και στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας», ήταν το βασικό μήνυμα της παρέμβασής του.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σήμερα για κάθε 100 ευρώ τραπεζικών καταθέσεων στην Ευρώπη επενδύονται μόλις περίπου 70 ευρώ, γεγονός που οδηγεί σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Αυτός ο λόγος πρέπει να φτάσει στο 100%. Τα ευρωπαϊκά κεφάλαια πρέπει να επενδύονται στην ευρωπαϊκή οικονομία και όχι να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη άλλων περιοχών του κόσμου», τόνισε.
Η ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα τα επόμενα χρόνια.
Όπως επισήμανε, ένα αντίστοιχο ισορροπημένο οικοσύστημα μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για την Ευρώπη, συνδυάζοντας οικονομίες κλίμακας με αποτελεσματική χρηματοδότηση της περιφέρειας και των μικρότερων επιχειρήσεων.
Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων ώστε να επανενταχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στις παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται:
Το μήνυμα αυτό έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στη γενική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, όπου περιέγραψε το όραμα για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, συνδέοντάς το άμεσα με την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
Τράπεζες μεγαλύτερου μεγέθους με περιφερειακό ρόλοΟ υπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα χρειάζεται τράπεζες που θα διαθέτουν μεγαλύτερη κλίμακα, ισχυρότερους ισολογισμούς και ενεργή παρουσία πέρα από τα ελληνικά σύνορα, αξιοποιώντας τις προοπτικές που δημιουργούνται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τις υπόλοιπες γειτονικές αγορές όπου οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να αποκτήσουν στρατηγικό ρόλο.
Η διεθνοποίηση αυτή, όπως σημείωσε, δεν θα πρέπει να γίνει εις βάρος της εγχώριας αγοράς. Αντιθέτως, θα πρέπει να συνοδεύεται από ακόμη ισχυρότερη παρουσία στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
«Η ανάπτυξη των τραπεζών πρέπει να στηρίζεται ταυτόχρονα στην εξωστρέφεια και στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας», ήταν το βασικό μήνυμα της παρέμβασής του.
Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερο τραπεζικό σύστημαΟ Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά συνολικά την Ευρώπη, η οποία χρειάζεται μεγαλύτερες, αποδοτικότερες και περισσότερο ανταγωνιστικές τράπεζες ώστε να χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό κενό που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σήμερα για κάθε 100 ευρώ τραπεζικών καταθέσεων στην Ευρώπη επενδύονται μόλις περίπου 70 ευρώ, γεγονός που οδηγεί σημαντικό μέρος των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Αυτός ο λόγος πρέπει να φτάσει στο 100%. Τα ευρωπαϊκά κεφάλαια πρέπει να επενδύονται στην ευρωπαϊκή οικονομία και όχι να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη άλλων περιοχών του κόσμου», τόνισε.
Η εποπτεία είναι αναγκαία, αλλά όχι εις βάρος της ανάπτυξηςΟ υπουργός αναγνώρισε ότι η αυστηρή τραπεζική εποπτεία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σημείωσε όμως ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι υπερβολικές κανονιστικές απαιτήσεις περιορίζουν την ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν την οικονομία και να αναλαμβάνουν επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Η ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα τα επόμενα χρόνια.
Το αμερικανικό παράδειγμαΙδιαίτερη αναφορά έκανε στο μοντέλο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συνυπάρχουν μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι διεθνούς εμβέλειας και ισχυρές περιφερειακές τράπεζες που εξυπηρετούν ειδικά τμήματα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.
Όπως επισήμανε, ένα αντίστοιχο ισορροπημένο οικοσύστημα μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για την Ευρώπη, συνδυάζοντας οικονομίες κλίμακας με αποτελεσματική χρηματοδότηση της περιφέρειας και των μικρότερων επιχειρήσεων.
Να επιστρέψουν όσοι έμειναν εκτός μετά την κρίσηΟ κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι μετά τη δεκαετή οικονομική κρίση ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας αποκλείστηκε από την τραπεζική χρηματοδότηση.
Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων ώστε να επανενταχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στις παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται:
•οι αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό,
•η ενίσχυση της προστασίας της πρώτης κατοικίας,
•οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν τις εκκρεμότητες του νόμου Κατσέλη,
•καθώς και η συνολική βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.
Παράλληλα απηύθυνε σαφή έκκληση προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) να επιταχύνουν τις ρυθμίσεις δανείων, να λειτουργούν με μεγαλύτερη διαφάνεια και να δίνουν πραγματική δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες που μπορούν να επανέλθουν στην οικονομική δραστηριότητα.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
•η ενίσχυση της προστασίας της πρώτης κατοικίας,
•οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις που αφορούν τις εκκρεμότητες του νόμου Κατσέλη,
•καθώς και η συνολική βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.
Παράλληλα απηύθυνε σαφή έκκληση προς τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) να επιταχύνουν τις ρυθμίσεις δανείων, να λειτουργούν με μεγαλύτερη διαφάνεια και να δίνουν πραγματική δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες που μπορούν να επανέλθουν στην οικονομική δραστηριότητα.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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