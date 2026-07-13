Συγκινεί ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη: Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας, κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση
Συγκινεί ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη: Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας, κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση
Ο Φοίβος Παπαδάκης ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία από το 1999 στην αγκαλιά του δημοσιογράφου, έχοντας τον αδερφό του στο πλευρό του
Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη έξι μήνες μετά τον θάνατό του.
Ο Φοίβος Παπαδάκης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία κατά την οποία βρισκόταν στην αγκαλιά του πατέρα του, μαζί με τον αδερφό του, από το 1999, και τόνισε πως όσοι έχουν στο πλευρό τους τους γονείς τους θα πρέπει να τους αγκαλιάζουν πιο συχνά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη έγραψε χαρακτηριστικά: «1999… Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας, κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση…».
Δείτε τη φωτογραφία
Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, από ανακοπή καρδιάς. Ο δημοσιογράφος είχε μεταφερθεί την ίδια ημέρα στο Λαϊκό νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς να τα καταφέρνουν.
Ο Φοίβος Παπαδάκης ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία κατά την οποία βρισκόταν στην αγκαλιά του πατέρα του, μαζί με τον αδερφό του, από το 1999, και τόνισε πως όσοι έχουν στο πλευρό τους τους γονείς τους θα πρέπει να τους αγκαλιάζουν πιο συχνά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη έγραψε χαρακτηριστικά: «1999… Να αγκαλιάζετε τους πατεράδες σας, κάποια στιγμή αυτή η αγκαλιά θα είναι ανάμνηση…».
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή στις 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 74 ετών, από ανακοπή καρδιάς. Ο δημοσιογράφος είχε μεταφερθεί την ίδια ημέρα στο Λαϊκό νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή, χωρίς να τα καταφέρνουν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα