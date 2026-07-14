Πολάκης: Ξέρετε πολλούς καλύτερους υποψήφιους προέδρους από μένα για τον ΣΥΡΙΖΑ; Ορισμός του ξεφτιλικιού αυτά που έκανε ο Φάμελλος

Μιλώντας, τέλος, για τονείπε «τον είχα στηρίξει αλλά δεν αρνήθηκα ότι ήταν από τα μεγαλύτερα λάθη γιατί ήταν πολιτικός απατεώνας» κάνοντας λόγο για «καραγκιοζιλίκα του Κασσελάκη γιατί έχει κατρακυλήσει σε αρνητικά δημοσκοπικα μεγέθη». Τόνισε, επίσης, ότι «είναι ευθύνη αυτών που τον έβαλαν στα ψηφοδέλτια, του κ. Βασιλειάδη και του κ. Καλογήρου. Εγώ όταν τα βρήκα είπα ότι με αυτά τα χαρτιά δεν μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος γιατί κατέθεσε ψεύτικο πόθεν έσχες. Μην ασχολούμαστε άλλο, σβήστηκε από τον χάρτη αυτός»