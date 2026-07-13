Επέστρεφε στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθη σε αεροδρόμιο του Λονδίνου και κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin

Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί