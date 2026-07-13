Επέστρεφε στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθη σε αεροδρόμιο του Λονδίνου και κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin
Επέστρεφε στην Ελλάδα η 46χρονη που συνελήφθη σε αεροδρόμιο του Λονδίνου και κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin
Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί
Στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ της Μεγάλης Βρετανίας συνελήφθη η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φονικού εμπρησμού της Marfin το 2010.
Σύμφωνα με πληροφορίες από νομικές πηγές, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη χώρα μας. Άλλωστε, τις προηγούμενες ημέρες, είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές Αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα κι ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.
Η σύλληψη της έγινε σήμερα (13/7) μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές. Η ερυθρά αγγελία ενεργοποιήθηκε το Σάββατο (11/7), μετά την έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα.
Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
Η 46χρονη φέρεται τα τελευταία έξι χρόνια να διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον και να είναι μητέρα δύο παιδιών.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο 42χρονοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.
Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες ενώπιον της ανακρίτριας όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία έως την Τρίτη 14 Ιουλίου, προκειμένου να ενημερωθούν για το υλικό της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου που ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι.
Οι δράστες, είχαν παρεισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Έριξαν τις μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι.
Περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της εμπρηστικής, και όπως αποδείχτηκε φονικής, επίθεσης μέσα στο νεοκλασικό κτίριο, με τους τρεις να αφήνουν την τελευταία τους πνοή από τη φωτιά που προκάλεσαν οι μολότοφ.
Σύμφωνα με πληροφορίες από νομικές πηγές, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στη χώρα μας. Άλλωστε, τις προηγούμενες ημέρες, είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές Αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα κι ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.
Η σύλληψη της έγινε σήμερα (13/7) μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές Αρχές. Η ερυθρά αγγελία ενεργοποιήθηκε το Σάββατο (11/7), μετά την έγκριση του αρμόδιου εισαγγελέα.
Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας και να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.
Η 46χρονη φέρεται τα τελευταία έξι χρόνια να διαμένει μόνιμα στο Μπράιτον και να είναι μητέρα δύο παιδιών.
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί δύο 42χρονοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.
Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες ενώπιον της ανακρίτριας όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία έως την Τρίτη 14 Ιουλίου, προκειμένου να ενημερωθούν για το υλικό της δικογραφίας και να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου που ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι.
Ο εμπρησμός της Marfin
Οι δράστες, είχαν παρεισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Έριξαν τις μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι.
Περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της εμπρηστικής, και όπως αποδείχτηκε φονικής, επίθεσης μέσα στο νεοκλασικό κτίριο, με τους τρεις να αφήνουν την τελευταία τους πνοή από τη φωτιά που προκάλεσαν οι μολότοφ.
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