Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Μοντέρο: «Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά στους καταπληκτικούς οπαδούς του Ολυμπιακού»
Μοντέρο: «Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπροστά στους καταπληκτικούς οπαδούς του Ολυμπιακού»
Ο Δομηνικανός άσος έκανε την πρώτη του ανάρτηση ως παίκτης του Ολυμπιακού και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του
Ανακοινώθηκε από τους προέδρους του Ολυμπιακού στην επίσημη παρουσίαση του νέου χορηγού...
«Έφτιαξε» τον κόσμο των ερυθρόλευκων ποστάροντας ένα βίντεο που τραγουδά «... είσαι στο μυαλό» και αφού ήρθε στην Ελλάδα κάνοντας διακοπές στη Μύκονο, ο Γιαν Μοντέρο φρόντισε να κάνει και την πρώτη του ερυθρόλευκη ανάρτηση στα social media.
Ποστάροντας ένα εικαστικό που φαίνεται ο ίδιος με φανέλα του Ολυμπιακού έγραψε στο μήνυμα του:
«Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό και έπειτα όλους εκείνους τους ανθρώπους που δίνουν πάντα κίνητρο και ενέργεια για να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα ευκαιρία. Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπάσκετ μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Ας συνεχίσουμε να είμαστε εξαιρετικοί».
«Έφτιαξε» τον κόσμο των ερυθρόλευκων ποστάροντας ένα βίντεο που τραγουδά «... είσαι στο μυαλό» και αφού ήρθε στην Ελλάδα κάνοντας διακοπές στη Μύκονο, ο Γιαν Μοντέρο φρόντισε να κάνει και την πρώτη του ερυθρόλευκη ανάρτηση στα social media.
Ποστάροντας ένα εικαστικό που φαίνεται ο ίδιος με φανέλα του Ολυμπιακού έγραψε στο μήνυμα του:
«Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό και έπειτα όλους εκείνους τους ανθρώπους που δίνουν πάντα κίνητρο και ενέργεια για να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος για αυτή τη νέα ευκαιρία. Δεν βλέπω την ώρα να παίξω μπάσκετ μπροστά σε αυτούς τους καταπληκτικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Ας συνεχίσουμε να είμαστε εξαιρετικοί».
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