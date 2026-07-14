Ερλινγκ Χάαλαντ: Το απίστευτο ποσό που κόστισε το... ρακούν που έφερε από τις ΗΠΑ, δείτε βίντεο
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Ερλινγκ Χάαλαντ: Το απίστευτο ποσό που κόστισε το... ρακούν που έφερε από τις ΗΠΑ, δείτε βίντεο

Οι Νορβηγοί το είχαν για γούρι μαζί τους, όπως αποκάλυψε συμπαίκτης του Ερλινγκ Χάαλαντ

Ερλινγκ Χάαλαντ: Το απίστευτο ποσό που κόστισε το... ρακούν που έφερε από τις ΗΠΑ, δείτε βίντεο
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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει τον τρόπο να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής, ακόμη και μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι άφησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της ημέρας χθες όταν η εθνική Νορβηγίας προσγειώθηκε στο Όσλο. Εκείνος κατέβηκε από το αεροπλάνο με ένα ταρυχευμένο ρακούν να κρατιέται σφιχτά από ένα μπουκάλι.

«Με ακολούθησε μέχρι το σπίτι», έγραψε ο Χάαλαντ στα κοινωνικά του δίκτυα, συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα γελαστό emoji. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εικόνα του Χάαλαντ με το ρακούν έκανε το γύρο των κοινωνικών δικτύων.


Ο Νορβηγός επιθετικός απέκτησε τη νέα του μασκότ στο κατάστημα Wild Bill's Western στο Ντάλας. Ένα ρακούν που κρατάει σφιχτά ένα μπουκάλι ουίσκι μάρκας Raccoon, το οποίο κόστισε στον επιθετικό το όχι αμελητέο ποσό των 750 δολαρίων. Ένα προϊόν που, επίσης, έχει ήδη εξαντληθεί στο κατάστημα, το οποίο καυχιέται για την επίσκεψη του Νορβηγού αστέρα.


Όταν το NRK ρώτησε τον Πάτρικ Μπεργκ για τη μασκότ-ρακούν, εκείνος είπε ότι δεν είχε ιδέα για το λόγο που την έφεραν μαζί τους. «Ήταν μαζί μας σε όλη τη διαδρομή. Δεν ξέρω αν είναι δική του ή ποιανού είναι. Αλλά σίγουρα ήταν μαζί μας από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και από πόλη σε πόλη. Ήταν ένα μικρό φυλαχτό τύχης, θα λέγαμε».
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Ο Χάαλαντ ολοκλήρωσε το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο με επτά γκολ και οδήγησε τη Νορβηγία στους προημιτελικούς, όπου η ομάδα ηττήθηκε από την Αγγλία στην παράταση. Ένας προημιτελικός που αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της χώρας.


Ο Έρλινγκ Χάαλαντ εμφανίστηκε επίσης με μία από τις διάσημες τσάντες του, η οποία επίσης τράβηξε την προσοχή. Ο Νορβηγός, ο οποίος διαθέτει συλλογή από τσάντες Hermes Birkin, φορούσε αυτή τη φορά μια τσάντα Dolce & Gabbana.
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