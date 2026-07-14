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Ερλινγκ Χάαλαντ: Το απίστευτο ποσό που κόστισε το... ρακούν που έφερε από τις ΗΠΑ, δείτε βίντεο
Ερλινγκ Χάαλαντ: Το απίστευτο ποσό που κόστισε το... ρακούν που έφερε από τις ΗΠΑ, δείτε βίντεο
Οι Νορβηγοί το είχαν για γούρι μαζί τους, όπως αποκάλυψε συμπαίκτης του Ερλινγκ Χάαλαντ
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει τον τρόπο να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής, ακόμη και μετά τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι άφησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες της ημέρας χθες όταν η εθνική Νορβηγίας προσγειώθηκε στο Όσλο. Εκείνος κατέβηκε από το αεροπλάνο με ένα ταρυχευμένο ρακούν να κρατιέται σφιχτά από ένα μπουκάλι.
«Με ακολούθησε μέχρι το σπίτι», έγραψε ο Χάαλαντ στα κοινωνικά του δίκτυα, συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα γελαστό emoji. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εικόνα του Χάαλαντ με το ρακούν έκανε το γύρο των κοινωνικών δικτύων.
Ο Νορβηγός επιθετικός απέκτησε τη νέα του μασκότ στο κατάστημα Wild Bill's Western στο Ντάλας. Ένα ρακούν που κρατάει σφιχτά ένα μπουκάλι ουίσκι μάρκας Raccoon, το οποίο κόστισε στον επιθετικό το όχι αμελητέο ποσό των 750 δολαρίων. Ένα προϊόν που, επίσης, έχει ήδη εξαντληθεί στο κατάστημα, το οποίο καυχιέται για την επίσκεψη του Νορβηγού αστέρα.
Όταν το NRK ρώτησε τον Πάτρικ Μπεργκ για τη μασκότ-ρακούν, εκείνος είπε ότι δεν είχε ιδέα για το λόγο που την έφεραν μαζί τους. «Ήταν μαζί μας σε όλη τη διαδρομή. Δεν ξέρω αν είναι δική του ή ποιανού είναι. Αλλά σίγουρα ήταν μαζί μας από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και από πόλη σε πόλη. Ήταν ένα μικρό φυλαχτό τύχης, θα λέγαμε».
Ο Χάαλαντ ολοκλήρωσε το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο με επτά γκολ και οδήγησε τη Νορβηγία στους προημιτελικούς, όπου η ομάδα ηττήθηκε από την Αγγλία στην παράταση. Ένας προημιτελικός που αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της χώρας.
«Με ακολούθησε μέχρι το σπίτι», έγραψε ο Χάαλαντ στα κοινωνικά του δίκτυα, συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα γελαστό emoji. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εικόνα του Χάαλαντ με το ρακούν έκανε το γύρο των κοινωνικών δικτύων.
It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb— Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026
Ο Νορβηγός επιθετικός απέκτησε τη νέα του μασκότ στο κατάστημα Wild Bill's Western στο Ντάλας. Ένα ρακούν που κρατάει σφιχτά ένα μπουκάλι ουίσκι μάρκας Raccoon, το οποίο κόστισε στον επιθετικό το όχι αμελητέο ποσό των 750 δολαρίων. Ένα προϊόν που, επίσης, έχει ήδη εξαντληθεί στο κατάστημα, το οποίο καυχιέται για την επίσκεψη του Νορβηγού αστέρα.
Erling Haaland has returned to Norway, and it looks like he brought home a $750 Whiskey Raccoon from Wild Bill's Western Store in Dallas, Texas. What an authentic piece of American culture. pic.twitter.com/SsnwZlEgOZ— Joe Pompliano (@JoePompliano) July 13, 2026
Όταν το NRK ρώτησε τον Πάτρικ Μπεργκ για τη μασκότ-ρακούν, εκείνος είπε ότι δεν είχε ιδέα για το λόγο που την έφεραν μαζί τους. «Ήταν μαζί μας σε όλη τη διαδρομή. Δεν ξέρω αν είναι δική του ή ποιανού είναι. Αλλά σίγουρα ήταν μαζί μας από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και από πόλη σε πόλη. Ήταν ένα μικρό φυλαχτό τύχης, θα λέγαμε».
Haaland bought stuffed Whiskey Racoon and two stuffed squirrels from Wild Bill’s Western Store. Posted a story about them “Geezahs” on Snapchat start of July. https://t.co/Mwvvdmrl2a pic.twitter.com/3IRRbF39ke— Trung Phan (@TrungTPhan) July 14, 2026
Ο Χάαλαντ ολοκλήρωσε το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο με επτά γκολ και οδήγησε τη Νορβηγία στους προημιτελικούς, όπου η ομάδα ηττήθηκε από την Αγγλία στην παράταση. Ένας προημιτελικός που αποτελεί την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της χώρας.
Is Wullie MacIntosh deed again?@FordKiernan1 I think Earling Haaland has your Racoon? pic.twitter.com/3xu0k8uUH4— Richie Kélly (@RKelly2010) July 13, 2026
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ εμφανίστηκε επίσης με μία από τις διάσημες τσάντες του, η οποία επίσης τράβηξε την προσοχή. Ο Νορβηγός, ο οποίος διαθέτει συλλογή από τσάντες Hermes Birkin, φορούσε αυτή τη φορά μια τσάντα Dolce & Gabbana.
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