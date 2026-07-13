Αθερίδης σε Χρυσοχοΐδη: Όταν άκουσα ότι γίνεται ελληνικό FBI έλεγα ότι είναι καραγκιοζιλίκι, μετά την εξιχνίαση της Marfin, τα παίρνω όλα πίσω
Αθερίδης σε Χρυσοχοΐδη: Όταν άκουσα ότι γίνεται ελληνικό FBI έλεγα ότι είναι καραγκιοζιλίκι, μετά την εξιχνίαση της Marfin, τα παίρνω όλα πίσω
«Εγώ γελούσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω» είπε ο Θοδωρής Αθερίδης
Εύσημα στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη δημιουργία του Ελληνικού FBI με αφορμή τις νέες συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin έδωσε ο ηθοποιός Θοδωρής Αθερίδης.
Με αφορμή, όπως είπε, «την τάση που υπάρχει στην Ελλάδα να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ», ο Θοδωρής Αθερίδης είπε στην εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας το απόγευμα της Παρασκευής στο Ηράκλειο, «όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το Ελληνικό FBI κατουρήθηκα στα γέλια και έλεγα ότι είναι καραγκιοζιλίκι. Και σήμερα (σ.σ. την Παρασκευή) εξιχνίασε κάτι που έχει αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία».
«Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους όπως τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό. Δεν το λέω επειδή είσαι παρών αλλά μου θυμίζεις υπουργό άλλη δυτικής χώρα. Εγώ γελούσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω» κατέληξε ο Θοδωρής Αθερίδης.
Δηλώνοντας, τέλος, την διάθεσή του «όποτε μας χρειαστείς γιατί έχει χαθεί η μπάλα και οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι», ο Θοδωρής Αθερίδης είπε προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη «αγαπητέ Μιχάλη σε γνωρίζω τόσα χρόνια και σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη».
Με αφορμή, όπως είπε, «την τάση που υπάρχει στην Ελλάδα να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ», ο Θοδωρής Αθερίδης είπε στην εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας το απόγευμα της Παρασκευής στο Ηράκλειο, «όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το Ελληνικό FBI κατουρήθηκα στα γέλια και έλεγα ότι είναι καραγκιοζιλίκι. Και σήμερα (σ.σ. την Παρασκευή) εξιχνίασε κάτι που έχει αμαυρώσει την ελληνική κοινωνία».
«Επειδή πραγματικά έχει χαθεί η μπάλα, πρέπει να εμπιστευτούμε ανθρώπους όπως τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο οποίος δεν μοιάζει με Έλληνα υπουργό. Δεν το λέω επειδή είσαι παρών αλλά μου θυμίζεις υπουργό άλλη δυτικής χώρα. Εγώ γελούσα για το ελληνικό FBI, σήμερα τα παίρνω όλα πίσω» κατέληξε ο Θοδωρής Αθερίδης.
Δηλώνοντας, τέλος, την διάθεσή του «όποτε μας χρειαστείς γιατί έχει χαθεί η μπάλα και οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι», ο Θοδωρής Αθερίδης είπε προς τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη «αγαπητέ Μιχάλη σε γνωρίζω τόσα χρόνια και σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη».
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