Ηθικά και νομικά περιττή η προφυλάκιση των αστυνομικών που πυροβόλησαν τον 20χρονο, λέει ο δήμαρχος Άργους-Μυκηνών

Αναφερόμενος στο τραγικό περιστατικό, σημείωσε ότι ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του, γεγονός που, όπως είπε, δεν επιδέχεται καμία σχετικοποίηση