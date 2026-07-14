Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα - Συγκέντρωση αναρχικών έξω από τα δικαστήρια

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών