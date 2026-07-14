Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα - Συγκέντρωση αναρχικών έξω από τα δικαστήρια
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Εμπρηστική επίθεση Βάγια Νέστορα

Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα - Συγκέντρωση αναρχικών έξω από τα δικαστήρια

Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών

Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα - Συγκέντρωση αναρχικών έξω από τα δικαστήρια
Φανή Χαρίση
50 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έφτασαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι τρεις συλληφθέντες για τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα που στοίχισε τη ζωή της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα.



Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους κατηγορούμενους, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο για την αποτροπή τυχόν επεισοδίων.

Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα - Συγκέντρωση αναρχικών έξω από τα δικαστήρια


Οι τρεις συλληφθέντες -μια 26χρονη, ένας 29χρονος κι ένας 24χρονος- θα οδηγηθούν ενώπιον των ανακριτικών αρχών κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Οι διώξεις δεν έχουν προσωποποιηθεί, κάτι το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.

Στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα - Συγκέντρωση αναρχικών έξω από τα δικαστήρια
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Υπενθυμίζεται ότι ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται ότι τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο της πολυκατοικίας ενώ χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα του 24χρονου ως ορμητήριο και καταφύγιο.
Φανή Χαρίση
50 ΣΧΟΛΙΑ

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