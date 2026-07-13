Μητσοτάκης: Εξαιρετικά σημαντικό έργο ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, διορθώνουμε ασθένειες πολλών δεκαετιών - Δείτε live
Μητσοτάκης: Εξαιρετικά σημαντικό έργο ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, διορθώνουμε ασθένειες πολλών δεκαετιών - Δείτε live
Με το έργο ανάδοχος του οποίου είναι το σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο logistics στο Θριάσιο Πεδίο
Σε τελετή στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους πέφτουν αυτή την ώρα οι υπογραφές για το σημαντικό έργο του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά.
«Η εικόνα που αντικρίζουμε είναι εικόνα μίας περιοχής λες και σταμάτησε ο χρόνος, είναι η εικόνας μιας δυτικής Αττικής παρατημένης», είπε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του. Ανέφερε ότι πρόκειται για την υπογραφή ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου για ολόκληρη την Αττική.
«Όταν ολοκληρωθεί το έργο σε 36 μήνες από σήμερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε την τεράστια ανακούφιση που θα δημιουργήσει», είπε ο πρωθυπουργός. «Είναι προφανές ότι θα υπάρχει προσωρινή αναταραχή, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο», πρόσθεσε.
«Από το 2019 έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα που μετατρέπουν την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο αλλά διορθώνουν ασθένειες πολλών δεκαετιών», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
«Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο», είπε και αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ΜΜΜ και στα μελλοντικά έργα.
«Στις 10 Νοέμβριο του 2025 το υπουργείο προκήρυξε τον διαγωνισμό, 8 μήνες αργότερα υπογράφουμε τη σύμβαση», σημείωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας. «Μετά την παρέμβαση η μέση ταχύτητα θα φτάσει τα 47 χλμ την ώρα από 28 χλμ την ώρα που ήταν πριν», πρόσθεσε.
Ο υπουργός τόνισε ότι με αυτό το έργο, δεν λύνεται το κυκλοφοριακό, αλλά δίνεται μία ανάσα στην περιοχή.
Στην ομιλία του ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι «δεν μιλάμε μόνο για δρόμους, μιλάμε για ασφαλέστερες μετακινήσεις και καλύτερη σύνδεση του Πειραιά με τη Δυτική Αττική και το Θριάσιο Πεδίο».
Επιπλέον, ο περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε και σε όλα τα έργα που έχουν διορθώσει παραλείψεις δεκαετιών και μίλησε και για το κυκλοφοριακό όπου σημειώνεται πρόοδος.
«Το έργο θα συνδράμει στη διαμόρφωση ενός οδικού περιβάλλοντος ασφάλειας», είπε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.
Ανάδοχος του έργου είναι το σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ που επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το τελευταίο βήμα έγινε πριν από λίγες μέρες, καθώς ο αρμόδιος υπουργός Χρίστος Δήμας πέρασε από τη Βουλή τη σύμβαση για τον κόμβο και πλέον το έργο προχωράει.
Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο logistics στο Θριάσιο Πεδίο, ενώ γενικώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού – Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας Λεωφόρου Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω. Επίσης, το έργο έχει ως στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, ως μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά.
Όπως δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, «υπολογίζουμε με τις προσομοιώσεις ότι θα αυξηθεί ο χρόνος διέλευσης των οχημάτων και παράλληλα είναι ένα έργο που εντός 36 μηνών θα έχει ολοκληρωθεί δίνοντας ανάσα στο κυκλοφοριακό στη δυτική Αττική»
«Η εικόνα που αντικρίζουμε είναι εικόνα μίας περιοχής λες και σταμάτησε ο χρόνος, είναι η εικόνας μιας δυτικής Αττικής παρατημένης», είπε αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του. Ανέφερε ότι πρόκειται για την υπογραφή ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου για ολόκληρη την Αττική.
«Όταν ολοκληρωθεί το έργο σε 36 μήνες από σήμερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε την τεράστια ανακούφιση που θα δημιουργήσει», είπε ο πρωθυπουργός. «Είναι προφανές ότι θα υπάρχει προσωρινή αναταραχή, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο», πρόσθεσε.
«Από το 2019 έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα που μετατρέπουν την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο αλλά διορθώνουν ασθένειες πολλών δεκαετιών», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
«Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο», είπε και αναφέρθηκε στην ενίσχυση των ΜΜΜ και στα μελλοντικά έργα.
«Στις 10 Νοέμβριο του 2025 το υπουργείο προκήρυξε τον διαγωνισμό, 8 μήνες αργότερα υπογράφουμε τη σύμβαση», σημείωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας. «Μετά την παρέμβαση η μέση ταχύτητα θα φτάσει τα 47 χλμ την ώρα από 28 χλμ την ώρα που ήταν πριν», πρόσθεσε.
Ο υπουργός τόνισε ότι με αυτό το έργο, δεν λύνεται το κυκλοφοριακό, αλλά δίνεται μία ανάσα στην περιοχή.
Στην ομιλία του ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι «δεν μιλάμε μόνο για δρόμους, μιλάμε για ασφαλέστερες μετακινήσεις και καλύτερη σύνδεση του Πειραιά με τη Δυτική Αττική και το Θριάσιο Πεδίο».
Επιπλέον, ο περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε και σε όλα τα έργα που έχουν διορθώσει παραλείψεις δεκαετιών και μίλησε και για το κυκλοφοριακό όπου σημειώνεται πρόοδος.
«Το έργο θα συνδράμει στη διαμόρφωση ενός οδικού περιβάλλοντος ασφάλειας», είπε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας.
Ανάδοχος του έργου είναι το σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ που επικράτησε στον σχετικό διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το τελευταίο βήμα έγινε πριν από λίγες μέρες, καθώς ο αρμόδιος υπουργός Χρίστος Δήμας πέρασε από τη Βουλή τη σύμβαση για τον κόμβο και πλέον το έργο προχωράει.
Με το έργο θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο logistics στο Θριάσιο Πεδίο, ενώ γενικώς θα βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας στη Δυτική Αττική. Θα αναβαθμιστεί η Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου στους κόμβους Σχιστού – Σκαραμαγκά και θα δημιουργηθεί ενιαίος άξονας Λεωφόρου Σχιστού – Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω. Επίσης, το έργο έχει ως στόχο να αποσυμφορήσει και τον Κηφισό, ως μια εναλλακτική διαδρομή προς τον Πειραιά.
Όπως δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, «υπολογίζουμε με τις προσομοιώσεις ότι θα αυξηθεί ο χρόνος διέλευσης των οχημάτων και παράλληλα είναι ένα έργο που εντός 36 μηνών θα έχει ολοκληρωθεί δίνοντας ανάσα στο κυκλοφοριακό στη δυτική Αττική»
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