Μητσοτάκης: Εξαιρετικά σημαντικό έργο ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά, διορθώνουμε ασθένειες πολλών δεκαετιών - Δείτε live

Με το έργο ανάδοχος του οποίου είναι το σχήμα ΜΕΤΚΑ-ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ θα συνδεθεί καλύτερα ο Πειραιάς με τη Δυτική Αττική και το κέντρο logistics στο Θριάσιο Πεδίο