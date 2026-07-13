Πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας, οι 12 πιο βαριά νοσηλεύονται - Δεν έχει βρεθεί από πού μολύνθηκαν
Πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας, οι 12 πιο βαριά νοσηλεύονται - Δεν έχει βρεθεί από πού μολύνθηκαν
Οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους ούτε συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί, ενώ ανησυχία υπάρχει για τον προμηθευτή του προϊόντος που ήταν μολυσμένο με το βακτήριο
Διαστάσεις επιδημίας έχουν πάρει τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία, που αυξάνονται από το πρωί με γεωμετρικούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι το μεσημέρι είχαν προσέλθει στα επείγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 ασθενείς, με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς, διάρροια, ενώ τελικά 12 από αυτούς κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί.
Εκτός από τα κρούσματα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport υπάρχουν και αρκετά κρούσματα, τα οποία πήραν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι οι ασθενείς είπαν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης, κάτι που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.
Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος.
Την ίδια ώρα, ανησυχία υπάρχει για τον προμηθευτή του προϊόντος που ήταν μολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας και πωλείται στην αγορά κρέατος, ενώ το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι πιθανότατα από τη μολυσμένη αυτή παρτίδα δεν έχει προμηθευτεί μόνο η πόλη της Λαμίας.
Αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς φέρεται να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ασθενείς δεν γνωρίζονται μεταξύ τους και δεν συνέτρωγαν κάπου όλοι μαζί.
Εκτός από τα κρούσματα που πήγαν στα Επείγοντα του νοσοκομείου Λαμίας σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport υπάρχουν και αρκετά κρούσματα, τα οποία πήραν ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλοι οι ασθενείς είπαν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό σε διαφορετικά καταστήματα εστίασης της πόλης, κάτι που παραπέμπει σε μολυσμένη παρτίδα τρόφιμου (πιθανότατα κοτόπουλου) από κοινό προμηθευτή.
Πιθανότατα κατανάλωσαν μολυσμένη παρτίδα κοτόπουλου
Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Νοσοκομείο Λαμίας επιβεβαίωσε εργαστηριακά την ύπαρξη σαλμονέλας και αμέσως σήμανε συναγερμό ενημερώνοντας τον ΕΟΔΥ, ενώ ο Οργανισμός με τη σειρά του ενημέρωσε τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Φθιώτιδας που θα ξεκινήσει ελέγχους σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος.
Την ίδια ώρα, ανησυχία υπάρχει για τον προμηθευτή του προϊόντος που ήταν μολυσμένο με το βακτήριο της σαλμονέλας και πωλείται στην αγορά κρέατος, ενώ το πλέον ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι πιθανότατα από τη μολυσμένη αυτή παρτίδα δεν έχει προμηθευτεί μόνο η πόλη της Λαμίας.
Αυτό κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να εντοπιστεί άμεσα ο προμηθευτής και να αποσυρθούν από την αγορά τα μολυσμένα προϊόντα, καθώς φέρεται να υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
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