Ελευσίνα – Οινόφυτα: Η κυβέρνηση βάζει ξανά στο κάδρο τη μεγάλη «παράκαμψη» της Αττικής
Σήμα για τον νέο αυτοκινητόδρομο, δέσμευση Μητσοτάκη για την επέκταση του Μετρό στη Δυτική Αττική και εκκίνηση των έργων σε Μεταμόρφωση και Σκαραμαγκά
Το πολιτικό σήμα έδωσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά προανήγγειλε ότι η επόμενη μεγάλη οδική παρέμβαση θα είναι ο άξονας Ελευσίνα – Οινόφυτα. Στην ίδια εκδήλωση δεσμεύθηκε προσωπικά και για την προώθηση της επέκτασης του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, ενώ επιβεβαίωσε την έναρξη των παρεμβάσεων στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, σηματοδοτώντας την πρόθεση της κυβέρνησης να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις μεγάλες υποδομές της Αττικής που όμως θα δώσουν ανάσα αλλά όχι οριστική λύση στο σύνθετο ζήτημα του κυκλοφοριακού.
Από τον Μάιο του 2023 βρίσκεται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο φάκελος για την κατασκευή του άξονα Ελευσίνα – Οινόφυτα μέσω του θεσμού των Πρότυπων Προτάσεων, τον οποίο έχει υποβάλει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πρόκειται για τον μηχανισμό που δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες να προτείνουν προς το Δημόσιο μεγάλα έργα υποδομής, αναλαμβάνοντας την προετοιμασία και ωρίμανση της πρότασης. Η δημόσια αναφορά του πρωθυπουργού επαναφέρει το έργο στην κορυφή της ατζέντας του υπουργείου, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγάλες οδικές προτεραιότητες της επόμενης περιόδου.
Πρόκειται, πάντως, για ένα έργο που εκτιμάται ότι θα συμβάλει δραστικά στην αποσυμφόρηση της Λεωφόρου Κηφισού, ενός από τους πλέον κορεσμένους κυκλοφοριακά άξονες της πρωτεύουσας, το οποίο ωστόσο παραμένει μελετητικά ανώριμο και, με τα σημερινά δεδομένα, η υλοποίησή του φαίνεται να μετατίθεται στην επόμενη κυβερνητική περίοδο.
Η «παράκαμψη» του ΚηφισούΗ «παράκαμψη Αττικής», όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται, δεν είναι ένας νέος οδικός άξονας. Η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία είχε ξεκινήσει στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, εν μέσω της οικονομικής κρίσης, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί, καθώς το 2015 εγκαταλείφθηκε και έκτοτε παρέμεινε στα συρτάρια.
Σήμερα επανέρχεται στο σχεδιασμό με στόχο να δημιουργηθεί ένας νέος κλειστός αυτοκινητόδρομος μήκους περίπου 40 χιλιομέτρων, με ανισόπεδους κόμβους και σήραγγες, που θα συνδέει την Ελευσίνα με τα Οινόφυτα.
Το έργο θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την Αττική Οδό και την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας δημιουργώντας έναν νέο διάδρομο για τις εμπορευματικές μεταφορές και απομακρύνοντας σημαντικό μέρος της διαμπερούς κυκλοφορίας από τον κορεσμένο Κηφισό.
Η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία του αφορά τα βαρέα οχήματα και τις εμπορευματικές μεταφορές από και προς το λιμάνι του Πειραιά, το Θριάσιο Πεδίο, τα διυλιστήρια, τις βιομηχανικές περιοχές του Ασπροπύργου και των Οινοφύτων και τη Βόρεια Ελλάδα. Με τη λειτουργία του εκτιμάται ότι θα μειωθεί σημαντικά τόσο ο χρόνος μετακίνησης όσο και η επιβάρυνση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, ενώ η νέα διαδρομή υπολογίζεται ότι θα είναι έως και 50 χιλιόμετρα μικρότερη, εξοικονομώντας περίπου μισή ώρα μετακίνησης.
Το κόστος του έργου δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ λόγω των απαιτητικών τεχνικών χαρακτηριστικών του.
Προσωπική δέσμευση για το ΜετρόΞεχωριστή αναφορά έκανε χθες ο πρωθυπουργός και για την επέκταση του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση για την προώθηση ενός έργου που παραμένει σε εκκρεμότητα.
Η επέκταση, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 550 εκατ. ευρώ, προβλέπει την κατασκευή τεσσάρων χιλιομέτρων υπόγειας διπλής γραμμής ενισχύοντας σημαντικά τις δημόσιες συγκοινωνίες στη Δυτική Αττική. Η επέκταση προβλέπει την κατασκευή 3 σταθμών (Παλατιανή, Ίλιον και Αγ. Νικόλαος). Στο ίδιο έργο έχει ενταχθεί και η επέκταση και εκσυγχρονισμός του αμαξοστασίου στον Ελαιώνα καθώς και η αναβάθμιση – αντικατάσταση των υφιστάμενων Η/Μ συστημάτων των γραμμών 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας.
Παρά την ωριμότητα του σχεδιασμού, η χρηματοδότηση παραμένει μέχρι σήμερα το βασικό εμπόδιο για την έναρξη της κατασκευής του έργου.
Διπλασιάζεται η χωρητικότητα στη Μεταμόρφωση
Παράλληλα, ξεκινούν οι παρεμβάσεις στον κόμβο της Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού, έργο προϋπολογισμού 3,4 εκατ. ευρώ, το οποίο επιβεβαίωσαν χθες τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.
Η παρέμβαση προβλέπει τη δημιουργία δεύτερης εξόδου προς την Αθηνών – Λαμίας, περίπου 150 μέτρα μετά την υφιστάμενη, ώστε να διαχωριστούν οι κυκλοφοριακές ροές από το Αεροδρόμιο και την Ελευσίνα. Με την κατεδάφιση της υφιστάμενης νησίδας και τη νέα διαμόρφωση, η χωρητικότητα του κόμβου αναμένεται να διπλασιαστεί, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα σημεία συμφόρησης του αυτοκινητοδρόμου.
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