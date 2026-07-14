Ελευσίνα – Οινόφυτα: Η κυβέρνηση βάζει ξανά στο κάδρο τη μεγάλη «παράκαμψη» της Αττικής

Διπλασιάζεται η χωρητικότητα στη Μεταμόρφωση

Παράλληλα, ξεκινούν οι παρεμβάσεις στον κόμβο της Μεταμόρφωσης της Αττικής Οδού, έργο προϋπολογισμού 3,4 εκατ. ευρώ, το οποίο επιβεβαίωσαν χθες τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.



Η παρέμβαση προβλέπει τη δημιουργία δεύτερης εξόδου προς την Αθηνών – Λαμίας, περίπου 150 μέτρα μετά την υφιστάμενη, ώστε να διαχωριστούν οι κυκλοφοριακές ροές από το Αεροδρόμιο και την Ελευσίνα. Με την κατεδάφιση της υφιστάμενης νησίδας και τη νέα διαμόρφωση, η χωρητικότητα του κόμβου αναμένεται να διπλασιαστεί, αντιμετωπίζοντας ένα από τα σημαντικότερα σημεία συμφόρησης του αυτοκινητοδρόμου.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr