Παναθηναϊκός: Αυτές είναι οι νέες φανέλες του «τριφυλλιού», παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών, βίντεο και φωτογραφίες
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Παναθηναϊκός φανέλες Παρουσίαση δημαρχειο αθήνας

Παναθηναϊκός: Αυτές είναι οι νέες φανέλες του «τριφυλλιού», παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών, βίντεο και φωτογραφίες

Οι Πράσινοι παρουσίασαν τις νέες φανέλες που θα φορούν τη σεζόν 2026-2027, ενώ παρών ήταν και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, νέο μεταγραφικό απόκτημα για το «τριφύλλι»

Παναθηναϊκός: Αυτές είναι οι νέες φανέλες του «τριφυλλιού», παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών, βίντεο και φωτογραφίες
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Σε εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις που θα φοράει η ομάδα τη σεζόν 2026-2027, παρουσία του νέου μεταγραφικού αποκτήματος των Πρασίνων, Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Τον λόγο πήρε αρχικά ο υπεύθυνος επικοινωνίας των «πρασίνων», Κώστας Μανωλιουδάκης που είπε κάποια πρώτα λόγια σχετικά με την Αθήνα, που αποτελεί συνώνυμο του «τριφυλλιού». Ύστερα, κάλεσε στη σκηνή τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος ανέφερε:

«Μεγάλη τιμή να υποδεχόμαστε τον Παναθηναϊκό, την ομάδα της καρδιάς και της πόλης μας στο Δημαρχείο των Αθηνών, που μετρά 150 χρόνια ζωής. Ο Παναθηναϊκός αλλάζει επίπεδο. Από πίσω μου βλέπετε την Ακρόπολη, όπως και από το νέο γήπεδο, τα έργα για το οποίο τρέχουν με γοργούς ρυθμούς. Εκείνο είναι ο καταλύτης για να γίνει η Αθήνα μας μία «πράσινη» πρωτεύουσα. Θα φιλοξενεί την ποδοσφαιρική ομάδα, τον Ερασιτέχνη ενώ θα έχει και πάμπολλους χώρους πρασίνου. Εύχομαι καλή σεζόν και πάρα πολλά τρόπαια».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Παναθηναϊκός: Αυτές είναι οι νέες φανέλες του «τριφυλλιού», παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Αυτές είναι οι νέες φανέλες του «τριφυλλιού», παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Αυτές είναι οι νέες φανέλες του «τριφυλλιού», παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Αυτές είναι οι νέες φανέλες του «τριφυλλιού», παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών, βίντεο και φωτογραφίες
Παναθηναϊκός: Αυτές είναι οι νέες φανέλες του «τριφυλλιού», παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση στο Δημαρχείο Αθηνών, βίντεο και φωτογραφίες



Έπειτα, μίλησε ο εμπορικός διευθυντής του κλαμπ, Γιώργος Σταθόπουλος που ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αθηναίων για τη φιλοξενία και ύστερα αναφέρθηκε στη φανέλα, για την οποία ευχήθηκε να συνοδευτεί με την κατάκτηση πολλών τίτλων.

Κλείσιμο
Μετά σειρά πήραν οι θρύλοι του συλλόγου, Τάκης Φύσσας και Γιούρκας Σεϊταρίδης, που ανέβηκαν στη σκηνή και κρατώντας τη φανέλα στα χέρια τους. «Αυτή η φανέλα μας έμαθε τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός» είπε ο πρώτος με τον δεύτερο να συμπληρώνει «τη φανέλα δεν την κρατάει κανείς για πάντα, απλά τη δανειζόμαστε μέχρι να έρθει ο επόμενος και να του την παραδώσουμε».

«Να θυμάστε πως φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας» είπαν κλείνοντας απευθυνόμενοι προς τους παίκτες.

Τα φώτα έκλεισαν, έπαιξε το βίντεο στον προτζέκτορα και μετά το τέλος του ανέβηκαν πάνω οι Τεττέη, Ντε Φράι και Καμαρά φορώντας τρεις νέες εμφανίσεις της ομάδας. Παράλληλα, η φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, ξεκίνησε να παίζει τον ύμνο του κλαμπ ευρισκόμενη στην πλατεία απέναντι από το δημαρχειακό μέγαρο.

ΠΗΓΗ: GAZZETTA.GR
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