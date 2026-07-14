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Νεκροί σε ΙΧ μέσα σε γκαράζ στον Πειραιά 28χρονος και 27χρονη, για αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό μιλάει ο ιατροδικαστής
Νεκροί σε ΙΧ μέσα σε γκαράζ στον Πειραιά 28χρονος και 27χρονη, για αναθυμιάσεις από κινητήρα και κλιματισμό μιλάει ο ιατροδικαστής
Τα δύο νεαρά άτομα εντόπισε νεκρά ο πατέρας του 28χρονου - Δείτε εικόνες και βίντεο από το σημείο
Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού επί της οδού Μήλου στον Πειραιά.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 27χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή δεν προέκυψαν ενδείξεις τραυματισμών, καθώς τόσο ο 28χρονος όσο και η 27χρονη δεν έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές.
Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα στο οποίο εντοπίστηκαν φέρεται να είχε τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Ως εκ τούτου, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για έναν 28χρονο και μία 27χρονη, τους οποίους εντόπισε ο πατέρας του άνδρα και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή δεν προέκυψαν ενδείξεις τραυματισμών, καθώς τόσο ο 28χρονος όσο και η 27χρονη δεν έφεραν εμφανή τραύματα ή εκδορές.
Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα στο οποίο εντοπίστηκαν φέρεται να είχε τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Ως εκ τούτου, εξετάζεται το ενδεχόμενο αναθυμιάσεις από τον κινητήρα να εισήλθαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα οι δύο νέοι να χάσουν τις αισθήσεις τους.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου τους αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
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