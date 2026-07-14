«Ο Σαμ Νιλ ήταν αρκετά άρρωστος με πνευμονία τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν πεθάνει», είπε η πρώην σύντροφός του
«Ο Σαμ Νιλ ήταν αρκετά άρρωστος με πνευμονία τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν πεθάνει», είπε η πρώην σύντροφός του
«Απαλλάχθηκε από τον καρκίνο του αίματος, αλλά αυτό τον άφησε αρκετά ευάλωτο όσον αφορά στο ανοσοποιητικό του σύστημα», εξήγησε η Λόρα Τινγκλ
Αρκετά άρρωστος με πνευμονία ήταν ο Σαμ Νιλ δύο εβδομάδες πριν τον θάνατό του, σύμφωνα με όσα δήλωσε η πρώην σύντροφός του.
Ο ηθοποιός, γνωστός από το «Jurassic Park» έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, σε ηλικία 78 ετών, αιφνίδια, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.
Η δημοσιογράφος του ABC Λόρα Τινγκλ, η οποία από το 2018 μέχρι το 2021 διατηρούσε σχέση με τον ηθοποιό, δήλωσε στο ABC Radio Sydney ότι ο Νιλ ήταν εξαντλημένος: «Το ταλαιπωρημένο του σώμα απλώς είχε εξαντληθεί», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν αρκετά άρρωστος τις τελευταίες δύο εβδομάδες και όλοι όσοι τον αγαπούσαν τον στήριζαν από κοντά και από μακριά, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά ήταν απλώς υπερβολικά δύσκολο να αναρρώσει ξανά. Είχε κάνει πολλή χημειοθεραπεία και πολλή ανοσοθεραπεία και, ευτυχώς, τελικά απαλλάχθηκε από τον καρκίνο του αίματος, αλλά αυτό τον άφησε αρκετά ευάλωτο όσον αφορά στο ανοσοποιητικό του σύστημα».
Παράλληλα, η φίλη του και συμπρωταγωνίστριά του στο «Hunt for the Wilderpeople», Ρίμα Τε Γουιάτα, ανέφερε, σύμφωνα με την Daily Mail, ότι ο ηθοποιός θα είχε «εκνευριστεί» που αρρώστησε ξανά, αφού μόλις είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο έπειτα από μακρόχρονη μάχη με την ασθένεια.
Όπως είπε: «Είναι πραγματικά πολύ άσχημο. Όπως είχε πει και ο ίδιος κάποτε στον Τύπο, δεν φοβόταν τον θάνατο, αλλά θα εκνευριζόταν. Θα έλεγε κάτι σαν: “Μα για όνομα του Θεού, μόλις ξεπέρασα τον καρκίνο μου και τώρα παθαίνω πνευμονία; Τι άλλο θα συμβεί;” Αλλά τώρα βρίσκεται στο μεγάλο του ταξίδι».
Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με καρκίνο του αίματος το 2022. Μετά από χρόνια χημειοθεραπειών, επιβεβαίωσε τον Απρίλιο ότι είχε ξεπεράσει πλέον την ασθένεια και δήλωνε ότι ήταν «πολύ, πολύ ενθουσιασμένος που αυτό μπορεί να συμβεί».
Φωτογραφία άρθρου: Shuterstock
Ο ηθοποιός, γνωστός από το «Jurassic Park» έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, σε ηλικία 78 ετών, αιφνίδια, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του.
Η δημοσιογράφος του ABC Λόρα Τινγκλ, η οποία από το 2018 μέχρι το 2021 διατηρούσε σχέση με τον ηθοποιό, δήλωσε στο ABC Radio Sydney ότι ο Νιλ ήταν εξαντλημένος: «Το ταλαιπωρημένο του σώμα απλώς είχε εξαντληθεί», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν αρκετά άρρωστος τις τελευταίες δύο εβδομάδες και όλοι όσοι τον αγαπούσαν τον στήριζαν από κοντά και από μακριά, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά ήταν απλώς υπερβολικά δύσκολο να αναρρώσει ξανά. Είχε κάνει πολλή χημειοθεραπεία και πολλή ανοσοθεραπεία και, ευτυχώς, τελικά απαλλάχθηκε από τον καρκίνο του αίματος, αλλά αυτό τον άφησε αρκετά ευάλωτο όσον αφορά στο ανοσοποιητικό του σύστημα».
Was this Sam Neill's cause of death? Jurassic Park star had pneumonia before he died as his ex-girlfriend reveals was 'pretty sick' for two weeks up until he passed away https://t.co/mFn8bJF2eK— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 14, 2026
Παράλληλα, η φίλη του και συμπρωταγωνίστριά του στο «Hunt for the Wilderpeople», Ρίμα Τε Γουιάτα, ανέφερε, σύμφωνα με την Daily Mail, ότι ο ηθοποιός θα είχε «εκνευριστεί» που αρρώστησε ξανά, αφού μόλις είχε καταφέρει να ξεπεράσει τον καρκίνο έπειτα από μακρόχρονη μάχη με την ασθένεια.
Όπως είπε: «Είναι πραγματικά πολύ άσχημο. Όπως είχε πει και ο ίδιος κάποτε στον Τύπο, δεν φοβόταν τον θάνατο, αλλά θα εκνευριζόταν. Θα έλεγε κάτι σαν: “Μα για όνομα του Θεού, μόλις ξεπέρασα τον καρκίνο μου και τώρα παθαίνω πνευμονία; Τι άλλο θα συμβεί;” Αλλά τώρα βρίσκεται στο μεγάλο του ταξίδι».
Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με καρκίνο του αίματος το 2022. Μετά από χρόνια χημειοθεραπειών, επιβεβαίωσε τον Απρίλιο ότι είχε ξεπεράσει πλέον την ασθένεια και δήλωνε ότι ήταν «πολύ, πολύ ενθουσιασμένος που αυτό μπορεί να συμβεί».
Φωτογραφία άρθρου: Shuterstock
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