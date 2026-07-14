«Ο Σαμ Νιλ ήταν αρκετά άρρωστος με πνευμονία τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν πεθάνει», είπε η πρώην σύντροφός του

Η δημοσιογράφος του ABC Λόρα Τινγκλ, η οποία από το 2018 μέχρι το 2021 διατηρούσε σχέση με τον ηθοποιό, δήλωσε στο ABC Radio Sydney ότι ο Νιλ ήταν εξαντλημένος:

«Το ταλαιπωρημένο του σώμα απλώς είχε εξαντληθεί», είπε και πρόσθεσε:

«Ήταν αρκετά άρρωστος τις τελευταίες δύο εβδομάδες και όλοι όσοι τον αγαπούσαν τον στήριζαν από κοντά και από μακριά, αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά ήταν απλώς υπερβολικά δύσκολο να αναρρώσει ξανά.

Είχε κάνει πολλή χημειοθεραπεία και πολλή ανοσοθεραπεία και, ευτυχώς, τελικά απαλλάχθηκε από τον καρκίνο του αίματος, αλλά αυτό τον άφησε αρκετά ευάλωτο όσον αφορά στο ανοσοποιητικό του σύστημα».





Was this Sam Neill's cause of death? Jurassic Park star had pneumonia before he died as his ex-girlfriend reveals was 'pretty sick' for two weeks up until he passed away https://t.co/mFn8bJF2eK — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 14, 2026



