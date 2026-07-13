Ο Κρίστιανσεν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό!
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Παναθηναϊκός Λέστερ Βίκτορ Κρίστιανσεν Τζέικομπ Νίστρουπ

Ο Κρίστιανσεν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό!

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιο με το τριφύλλι και τουλάχιστον για την επόμενη σεζόν θα φορά τα πράσινα

Ο Κρίστιανσεν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό!
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Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν ολοκλήρωσε τον δανεισμό του από την Λέστερ στον Παναθηναϊκό, καθώς πέρασε με επιτυχία και τα ιατρικά στην Αθήνα και αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα, έχοντας υπογράψει με τους «πράσινους».

Η συμφωνία ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον διεθνή αριστερό μπακ προβλέπει ένα «ενοίκιο» χαμηλού κόστους και υποχρεωτική αγορά του παίκτη στα 4 εκατομμύρια ευρώ, αν εκείνος αγωνιστεί στο 50% των αγώνων της ομάδας με συμμετοχές από 45 λεπτά και πάνω.

Ο 23χρονος άσος αποτελεί προσωπική επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ και θα τεθεί άμεση στη διάθεσή του.

Πηγή:www.gazzetta.gr
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