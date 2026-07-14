Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας κοντά σε πρατήριο καυσίμων
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Αυτοκίνητο Βενζινάδικο Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας κοντά σε πρατήριο καυσίμων

Το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες,  ενώ μαύροι πυκνοί καπνοί κάλυψαν το σημείο

Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας κοντά σε πρατήριο καυσίμων
Ελένη Μήτση
4 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτιά ξέσπασε σε ΙΧ το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου, στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στον παράδρομο μετά την έξοδο του Αγίου Στεφάνου.

Το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά σε πρατήριο καυσίμων, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν το σημείο.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός. Ωστόσο, εξαιτίας της φωτιάς και της ακινητοποίησης του οχήματος παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο της Εθνικής Οδού.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας κοντά σε πρατήριο καυσίμων
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας κοντά σε πρατήριο καυσίμων
Φωτιά σε αυτοκίνητο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας κοντά σε πρατήριο καυσίμων
Ελένη Μήτση
4 ΣΧΟΛΙΑ

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