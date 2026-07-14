WSJ: Η αγορά πετρελαίου προεξοφλεί ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια
WSJ: Η αγορά πετρελαίου προεξοφλεί ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά τα ίδια
Η επαναφορά του αμερικανικού αποκλεισμού από τον Τραμπ εκτόξευσε τις τιμές σχεδόν 10% τη Δευτέρα – Το μεγαλύτερο άλμα από το 2020 - Οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες επενδύουν σε νέους αγωγούς για να παρακάμψουν τα Στενά
Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου φαίνεται να προσαρμόζονται σε μια νέα πραγματικότητα στη Μέση Ανατολή: τα Στενά του Ορμούζ δύσκολα θα επιστρέψουν στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από την πολεμική κλιμάκωση. Η αναζωπύρωση των συγκρούσεων, σε συνδυασμό με την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι επαναφέρει τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά, προκάλεσαν άνοδο σχεδόν 10% στις τιμές του Brent και του αμερικανικού αργού. Η κίνηση αυτή εξανέμισε τις απώλειες ενός ολόκληρου μήνα, οι οποίες είχαν καταγραφεί, καθώς οι εχθροπραξίες στον Περσικό Κόλπο είχαν περιοριστεί και η ναυσιπλοΐα φαινόταν να επανέρχεται σταδιακά.
Τα συμβόλαια του Brent ενισχύθηκαν κατά 9,6%, κλείνοντας στα 83,30 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τον Μάιο του 2020, όταν οι τιμές ανέκαμπταν μετά το σοκ των lockdown λόγω της πανδημίας. Το αμερικανικό αργό (WTI) κατέγραψε άνοδο 9,4%, κλείνοντας στα 78,14 δολάρια το βαρέλι, που αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο για το 2026.
«Οι πιθανότητες η περιοχή και τα Στενά του Ορμούζ να επιστρέψουν στην προηγούμενη κανονικότητα είναι ουσιαστικά μηδενικές», δήλωσε στη Wall Street Journal η Ρέιτσελ Ζιέμπα, ανώτερη συνεργάτιδα του Center for a New American Security στην Ουάσιγκτον. Όπως τόνισε, οι εξελίξεις ενισχύουν την ανάγκη για ταχύτερες επενδύσεις σε εναλλακτικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου.
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Τα συμβόλαια του Brent ενισχύθηκαν κατά 9,6%, κλείνοντας στα 83,30 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τον Μάιο του 2020, όταν οι τιμές ανέκαμπταν μετά το σοκ των lockdown λόγω της πανδημίας. Το αμερικανικό αργό (WTI) κατέγραψε άνοδο 9,4%, κλείνοντας στα 78,14 δολάρια το βαρέλι, που αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο για το 2026.
«Οι πιθανότητες η περιοχή και τα Στενά του Ορμούζ να επιστρέψουν στην προηγούμενη κανονικότητα είναι ουσιαστικά μηδενικές», δήλωσε στη Wall Street Journal η Ρέιτσελ Ζιέμπα, ανώτερη συνεργάτιδα του Center for a New American Security στην Ουάσιγκτον. Όπως τόνισε, οι εξελίξεις ενισχύουν την ανάγκη για ταχύτερες επενδύσεις σε εναλλακτικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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