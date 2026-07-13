Αυτές είναι οι φωτογραφίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων 16 χρόνια μετά την φονική επίθεση στη Marfin
Αυτές είναι οι φωτογραφίες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων 16 χρόνια μετά την φονική επίθεση στη Marfin
Οι εικόνες, τα σακίδια, τα ρούχα και οι καταθέσεις μαρτύρων αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία της νέας έρευνας
Νέα στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη δύο ατόμων για τη φονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010, βρίσκονται στο διαβιβαστικό της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, οι αστυνομικοί αξιολόγησαν εκ νέου τα στοιχεία που έιχαν στην διάθεση τους, τόσο το φωτογραφικό υλικό αλλά και τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων από την ημέρα της επίθεσης, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να συνδέσουν πρόσωπα και αντικείμενα με τους δράστες.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις φωτογραφίες αποτυπώνονται οι τρεις κατηγορούμενοι: ένας 42χρονος με κόκκινο μαντίλι που καλύπτει το πρόσωπό του, ένας επίσης 42χρονος που φορά ανοιχτόχρωμο καπέλο, γυαλιά μυωπίας και μεταφέρει τσάντα με το λογότυπο του πανκ συγκροτήματος Dead Kennedys (DK), καθώς και μία 46χρονη, για την οποία τα διαθέσιμα αναγνωριστικά στοιχεία είναι περιορισμένα.
Καθοριστικές για τη νέα έρευνα υπήρξαν φωτογραφίες, οι οποίες είχαν ληφθεί λίγα λεπτά πριν από την επίθεση από φωτογράφο που βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιανός, απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας. Αν και τα πρόσωπα των κουκουλοφόρων στις φωτογραφίες αυτές δεν διακρίνονταν, οι αστυνομικοί είχαν αριθμήσει κάθε μέλος της ομάδας.
Όπως έγραψε και το Πρώτο Θέμα την Κυριακή, στις φωτογραφίες απεικονιζόταν μια παρέα 12 ατόμων, με την πληροφορία ότι ήταν εκείνοι που είχαν κάψει τη Marfin. Οπως διαπιστώθηκε, πρόσωπα από την ίδια παρέα είχαν εντοπιστεί σε φωτογραφίες που είχαν βρεθεί σε υπολογιστή αντεξουσιαστή το 2020. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν τραβηγμένες σε διακοπές της παρέας, το 2009, πριν από το έγκλημα στη Μarfin. Φορούσαν, όμως, καπέλα και κρατούσαν σακίδια ζωγραφισμένα στο χέρι - που είναι μοναδικά, σαν ταυτότητες. Τα ίδια καπέλα, τα ίδια σακίδια, τα ίδια παπούτσια, τα ίδια γυαλιά διαπιστώθηκε ότι φορούσαν άτομα που είχαν εντοπιστεί στη διαδήλωση τη μοιραία μέρα.
Τα επίμαχα καρέ
Σύμφωνα με την έρευνα, η σύγκριση αυτή οδήγησε στην ταυτοποίηση δύο εκ των υπόπτων, κυρίως μέσα από κοινά χαρακτηριστικά σε σακίδια πλάτης, ρουχισμό και εξοπλισμό που έφεραν. Όπως περιγράφεται στο διαβιβαστικό, σε μία περίπτωση διαπιστώθηκαν ομοιότητες στον σωματότυπο, στο καπέλο και στα γυαλιά που φορούσε ένας ύποπτος στις φωτογραφίες των διακοπών με εκείνα που έφερε ένας από τους δράστες την ημέρα της επίθεσης.
Σε άλλη περίπτωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιστοιχίες στον σωματότυπο και στα υποδήματα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στα σακίδια πλάτης. Ένας από τους υπόπτους φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το κόκκινο έμβλημα που έφερε το σακίδιό του, καθώς και από ανοιχτόχρωμους κυκλικούς σχηματισμούς στον ιμάντα. Για δεύτερο ύποπτο, οι ερευνητές εντόπισαν κοινά στοιχεία στο μέγεθος, το χρώμα, τη διάταξη των εξωτερικών θηκών και στο πορτοκαλί υφασμάτινο κάλυμμα του φερμουάρ.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, οι αστυνομικοί αξιολόγησαν εκ νέου τα στοιχεία που έιχαν στην διάθεση τους, τόσο το φωτογραφικό υλικό αλλά και τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων από την ημέρα της επίθεσης, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να συνδέσουν πρόσωπα και αντικείμενα με τους δράστες.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στις φωτογραφίες αποτυπώνονται οι τρεις κατηγορούμενοι: ένας 42χρονος με κόκκινο μαντίλι που καλύπτει το πρόσωπό του, ένας επίσης 42χρονος που φορά ανοιχτόχρωμο καπέλο, γυαλιά μυωπίας και μεταφέρει τσάντα με το λογότυπο του πανκ συγκροτήματος Dead Kennedys (DK), καθώς και μία 46χρονη, για την οποία τα διαθέσιμα αναγνωριστικά στοιχεία είναι περιορισμένα.
Καθοριστικές για τη νέα έρευνα υπήρξαν φωτογραφίες, οι οποίες είχαν ληφθεί λίγα λεπτά πριν από την επίθεση από φωτογράφο που βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιανός, απέναντι από το υποκατάστημα της τράπεζας. Αν και τα πρόσωπα των κουκουλοφόρων στις φωτογραφίες αυτές δεν διακρίνονταν, οι αστυνομικοί είχαν αριθμήσει κάθε μέλος της ομάδας.
Οι φωτογραφίες που μπήκαν ξανά στο μικροσκόπιο
Όπως έγραψε και το Πρώτο Θέμα την Κυριακή, στις φωτογραφίες απεικονιζόταν μια παρέα 12 ατόμων, με την πληροφορία ότι ήταν εκείνοι που είχαν κάψει τη Marfin. Οπως διαπιστώθηκε, πρόσωπα από την ίδια παρέα είχαν εντοπιστεί σε φωτογραφίες που είχαν βρεθεί σε υπολογιστή αντεξουσιαστή το 2020. Οι φωτογραφίες αυτές ήταν τραβηγμένες σε διακοπές της παρέας, το 2009, πριν από το έγκλημα στη Μarfin. Φορούσαν, όμως, καπέλα και κρατούσαν σακίδια ζωγραφισμένα στο χέρι - που είναι μοναδικά, σαν ταυτότητες. Τα ίδια καπέλα, τα ίδια σακίδια, τα ίδια παπούτσια, τα ίδια γυαλιά διαπιστώθηκε ότι φορούσαν άτομα που είχαν εντοπιστεί στη διαδήλωση τη μοιραία μέρα.
Τα επίμαχα καρέ
Η αντιπαραβολή με φωτογραφίες από διακοπέςΣτο πλαίσιο της νέας αξιολόγησης της υπόθεσης, οι ερευνητές εξέτασαν και φωτογραφικό υλικό από άλλες δικογραφίες που αφορούσαν πρόσωπα του αναρχικού και αντιεξουσιαστικού χώρου.
Σύμφωνα με την έρευνα, η σύγκριση αυτή οδήγησε στην ταυτοποίηση δύο εκ των υπόπτων, κυρίως μέσα από κοινά χαρακτηριστικά σε σακίδια πλάτης, ρουχισμό και εξοπλισμό που έφεραν. Όπως περιγράφεται στο διαβιβαστικό, σε μία περίπτωση διαπιστώθηκαν ομοιότητες στον σωματότυπο, στο καπέλο και στα γυαλιά που φορούσε ένας ύποπτος στις φωτογραφίες των διακοπών με εκείνα που έφερε ένας από τους δράστες την ημέρα της επίθεσης.
Σε άλλη περίπτωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντιστοιχίες στον σωματότυπο και στα υποδήματα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στα σακίδια πλάτης. Ένας από τους υπόπτους φέρεται να ταυτοποιήθηκε από το κόκκινο έμβλημα που έφερε το σακίδιό του, καθώς και από ανοιχτόχρωμους κυκλικούς σχηματισμούς στον ιμάντα. Για δεύτερο ύποπτο, οι ερευνητές εντόπισαν κοινά στοιχεία στο μέγεθος, το χρώμα, τη διάταξη των εξωτερικών θηκών και στο πορτοκαλί υφασμάτινο κάλυμμα του φερμουάρ.
Συνέντευξη Τύπου έδωσαν σήμερα Δευτέρα οι συνήγοροι υπεράσπισης των τριών κατηγορουμένων για τον εμπρησμό της τράπεζας Marfin το 2010 που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων.
Δικηγόροι κατηγορουμένων: «Δεν έχει γίνει ταυτοποίηση προσώπων – Ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας»
Οι κκ. Άννυ Παπαρρούσου και Θανάσης Καμπαγιάννης εκπροσωπούν τους δύο 42χρονους που έχουν συλληφθεί (αναμένεται να απολογηθούν αύριο Τρίτη) και τη 46χρονη που συνελήφθη σήμερα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ της Μεγάλης Βρετανίας.
Πρώτη πήρε το λόγο η κυρία Παπαρρούσου η οποία, αναφερόμενη στη δικογραφία της υπόθεσης, την χαρακτήρισε αναξιόπιστη καθώς, όπως είπε, τα στοιχεία που την αποτελούν είναι ισχνά.
«Έναυσμα ήταν μια ηλεκτρονική ανώνυμη καταγγελία που δεν ελέγχθηκε και που, από τη δικονομία, όταν κάτι είναι ανώνυμο πρέπει να τίθεται στο αρχείο. Δεν ερευνήθηκε, δεν επιχειρήθηκε να βρεθεί ο αποστολέας και να εισέλθει η μαρτυρική του κατάθεση στη δικογραφία», σημείωσε μεταξύ άλλων, προσθέτοντας πως το ανώνυμο mail που εστάλη στις Αρχές και αναφερόταν στους κατηγορουμένους θα έπρεπε να ελεγχθεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
«Ο υπουργός δήλωσε ότι πίσω από αυτό το mail υπάρχει και ένας άνθρωπος. Περιμένουμε να έρθει και να εξεταστεί ως μάρτυρας με τα στοιχεία του. Να μας πει που έμαθε αυτά που καταθέτει γιατί ουσιαστικά αυτά που λέει κατευθύνουν τις Αρχές. Οι κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι με βαρύτατα αδικήματα που επισείουν ποινές ισοβίων. Τα βασικά στοιχεία αυτής της δικογραφίας είναι αυτά που δίνει το ανώνυμο mail και μια έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που καταλήγει ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν ταυτοποιούνται. Οπότε ερευνούμε διάφορα κινητά αντικείμενα... Δυστυχώς αυτό το ζήτημα της Marfinεπιλέγετε να χρησιμοποιηθεί για άλλους λόγους και όχι για την ανεύρεση της αλήθειας.
»Ο ένας εκ των κατηγορουμένων σήμερα είναι η τρίτη φορά που λαμβάνει το νούμερο 8 στην κατάταξη που έχουν κάνει οι αστυνομικοί στην κατανομή των ρόλων των δραστών της Marfin. Το νούμερο 8 είναι η τρίτη φορά που επιχειρείται να επανδρωθεί από κάποιο πρόσωπο. Αυτά τα χαρακτηριστικά την καθιστούν αναξιόπιστη. Άκουσα για τεχνητή νοημοσύνη. Τα μηχανήματα βελτιώθηκαν αλλά σε επίπεδο εκθέσεων που έχουμε στη διάθεση μας από τα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν είδα διαφοροποίηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η κοπέλα είχε κλείσει εισιτήριο και συνελήφθη πριν μπει στο αεροπλάνο για να έρθει στην Αθήνα. Τώρα ακολουθείται η διαδικασία της έκδοσης. Είχε κάνει και δήλωση που έλεγε ότι θέλω να δικαστώ, δεν έχω σχέση με το αποτρόπαιο αυτό γεγονός. Πρέπει οι κατηγορούμενοι αύριο να αφεθούν ελεύθεροι και να παύσει κάθε δίωξη».
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε για την υπόθεση ο δικηγόρος κύριος Θανάσης Καμπαγιάννης.
Ο κ. Καμπαγιάννης έκανε λόγο για επικοινωνιακό παιχνίδι τονίζοντας πως, από την έρευνα της Αστυνομίας, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να ταυτοποιούν τους κατηγορούμενους ως δράστες.
«Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε συνέντευξη Τύπου γιατί δημιουργείται μια κατάσταση από αξιωματούχους που θα έπρεπε να προσέχουν πως εκφράζονται. Ο τρόπος που το περιγράφουν, λένε ότι εξιχνιάστηκε. Ότι λύθηκε. Αυτό πέρα από παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας είναι και επικίνδυνο για τους εντολείς μας γιατί προσέρχονται με μια διαμορφωμένη κατάσταση που μαύρο φίδι έφαγε τον κάθε ανακριτή που θα πει να μην προφυλακιστούν. Αυτή είναι η κατάσταση», περιέγραψε.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα στοιχεία των Αρχών εξηγώντας πως κανένας εκ των κατηγορουμένων δεν έχει ταυτοποιηθεί με αδιάσειστα στοιχεία ως δράστης της επίθεσης.
«Πολλά από αυτά που λέγονται και γράφονται λόγω διαρροών της ΕΛ.ΑΣ. είναι ψέματα. Η έκθεση της ΔΕΕ δεν μιλάει για ταύτιση προσώπων με τον τρόπο με τον οποίο διαρρέεται αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ταύτιση των προσώπων που κατηγορούνται με τα πρόσωπα που υπάρχουν στις φωτογραφίες και έχουν διαμορφωθεί ως στόχοι και λέγεται ότι τέλεσαν τα συγκεκριμένα εγκλήματα.
»Στην έκθεση, στη σύγκριση των φωτογραφιών, αν υπάρχει μια πυραμίδα που στην κορυφή είναι η ταυτοποίηση και στον πάτο ο αποκλεισμός, τα συγκεκριμένα πρόσωπα είναι στη μέση της πυραμίδας. Ο δικός μου ο εντολέας είναι στο “όχι συμπέρασμα”. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση με βάσει το φωτογραφικό υλικό και τις φωτογραφίες στην οδό Σταδίου. Αλλά και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι είναι στην περιορισμένη και μέτρια προσομοίωση. Υπάρχουν άλλα τρία στάδια. Η ισχυρή προσομοίωση, η πολύ ισχυρή προσομοίωση και η ταυτοποίηση. Εμείς είμαστε στη μέση. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Αυτό που υπάρχει είναι ότι γίνονται διάφορα παιχνίδια με κινητά αντικείμενα. Ούτε καν ρούχα. Επί αυτών θα πάμε να λογοδοτήσουμε αύριο», κατέληξε.
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