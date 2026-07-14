Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Αποθεωτική υποδοχή για την Εθνική Νορβηγίας: Πάνω από 100.000 έκαναν γιορτή τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες
Απών ο Χάαλαντ από την «κωπηλασία των Βίκινγκ» πάνω στα σκαλιά του Ανακτόρου, μπροστά στο πλήθος
Η ήττα με 2-1 στην παράταση από την Αγγλία το Σάββατο έβαλε τέλος στην ιστορική πορεία της Νορβηγίας στα προημιτελικά, σβήνοντας το όνειρο των Σκανδιναβών για συμμετοχή στα ημιτελικά. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη χώρα να αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές της.
Τεράστιο πλήθος, κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο του Όσλο, κατέκλυσε από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας τον χώρο μπροστά από το Βασιλικό Ανάκτορο, με την ανεπίσημη εκτίμηση να κάνει λόγο για περισσότερους από 100.000 ανθρώπους.
The Norwegian people are ready to welcome the national team at the Royal Palace— Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026
📸 The Norwegian Football Federation pic.twitter.com/m4jpzmATa1
The national team is parading through Oslo in an open-top bus from the Royal Palace to City Hall, as people line the streets to celebrate Norway’s historic World Cup achievement. pic.twitter.com/aAXJn7Z6vk— Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026
Οι φίλαθλοι γέμισαν πολύ γρήγορα την πλατεία μπροστά από το Ανάκτορο, ενώ οι ουρές του κόσμου εκτείνονταν κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου Karl Johans gate, την ώρα που οι διεθνείς είχαν πρώτα συνάντηση με τον βασιλιά Χάραλντ. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος, με μέλη της Βασιλικής Φρουράς να στέκονται προσοχή πίσω τους.
Από το τελευταίο μέρος των εορτασμών απουσίαζε εμφανώς ο επιθετικός Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος είχε αποχωρήσει νωρίτερα.
Έτσι, δεν συμμετείχε μαζί με τους συμπαίκτες του στην τελευταία αναπαράσταση της χαρακτηριστικής «κωπηλασίας των Βίκινγκ», πάνω στα σκαλιά του Ανακτόρου, μπροστά στις δεκάδες χιλιάδες φιλάθλων που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία. Τον ρυθμό έδινε στα τύμπανα ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Χάακον.
Ro! Ro! – Norway's World Cup team "rows" with 90,000 people outside Royal Palace in Oslo https://t.co/wWXQkVX7I5 pic.twitter.com/kEmHOV11ZD— Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026
Norway welcomes their national team home 🇳🇴 pic.twitter.com/ItBULjq2kr— Therese 🇳🇴 (@ThereseUTD) July 13, 2026
Crown Prince Haakon of Norway beats the drum as the Norwegian people and the national team row together. pic.twitter.com/OFxL4x8Nhv— Joakim 🌹🇳🇴🇪🇺 (@joakial_) July 13, 2026
Norway World Cup team's party bus drives through the crowd in Oslo— Nordic News (@Nordic_News) July 13, 2026
Video: VG https://t.co/wWXQkVX7I5 pic.twitter.com/E5zMroXHoR
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr