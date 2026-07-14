Αποθεωτική υποδοχή για την Εθνική Νορβηγίας: Πάνω από 100.000 έκαναν γιορτή τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
εθνική Νορβηγίας Όσλο Έρλινγκ Χάαλαντ

Αποθεωτική υποδοχή για την Εθνική Νορβηγίας: Πάνω από 100.000 έκαναν γιορτή τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες

Απών ο Χάαλαντ από την «κωπηλασία των Βίκινγκ» πάνω στα σκαλιά του Ανακτόρου, μπροστά στο πλήθος

Αποθεωτική υποδοχή για την Εθνική Νορβηγίας: Πάνω από 100.000 έκαναν γιορτή τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες
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Περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι κατέκλυσαν τη Δευτέρα τους δρόμους του Όσλο, επιφυλάσσοντας υποδοχή ηρώων στην εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας, παρά τον αποκλεισμό της από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η ήττα με 2-1 στην παράταση από την Αγγλία το Σάββατο έβαλε τέλος στην ιστορική πορεία της Νορβηγίας στα προημιτελικά, σβήνοντας το όνειρο των Σκανδιναβών για συμμετοχή στα ημιτελικά. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη χώρα να αποθεώσει τους ποδοσφαιριστές της.

Τεράστιο πλήθος, κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο του Όσλο, κατέκλυσε από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας τον χώρο μπροστά από το Βασιλικό Ανάκτορο, με την ανεπίσημη εκτίμηση να κάνει λόγο για περισσότερους από 100.000 ανθρώπους.


Η αποστολή της Νορβηγίας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, όπου την υποδέχθηκαν με τον παραδοσιακό χαιρετισμό των υδάτινων κανονιών, πριν ξεκινήσει η παρέλαση επιστροφής στην πρωτεύουσα.

Αποθεωτική υποδοχή για την Εθνική Νορβηγίας: Πάνω από 100.000 έκαναν γιορτή τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες
Υποδοχή με υδάτινες αψίδες στο αεροδρόμιο
Αποθεωτική υποδοχή για την Εθνική Νορβηγίας: Πάνω από 100.000 έκαναν γιορτή τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και οι... αποσκευές του
Αποθεωτική υποδοχή για την Εθνική Νορβηγίας: Πάνω από 100.000 έκαναν γιορτή τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ, βίντεο και φωτογραφίες
Τεράστιο πλήθος περίμενε την Εθνική Ομάδα
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Οι φίλαθλοι γέμισαν πολύ γρήγορα την πλατεία μπροστά από το Ανάκτορο, ενώ οι ουρές του κόσμου εκτείνονταν κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου Karl Johans gate, την ώρα που οι διεθνείς είχαν πρώτα συνάντηση με τον βασιλιά Χάραλντ. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν μπροστά στο συγκεντρωμένο πλήθος, με μέλη της Βασιλικής Φρουράς να στέκονται προσοχή πίσω τους.

Από το τελευταίο μέρος των εορτασμών απουσίαζε εμφανώς ο επιθετικός Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος είχε αποχωρήσει νωρίτερα.

Έτσι, δεν συμμετείχε μαζί με τους συμπαίκτες του στην τελευταία αναπαράσταση της χαρακτηριστικής «κωπηλασίας των Βίκινγκ», πάνω στα σκαλιά του Ανακτόρου, μπροστά στις δεκάδες χιλιάδες φιλάθλων που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία. Τον ρυθμό έδινε στα τύμπανα ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Χάακον.


«Ο Έρλινγκ και ο Σάντερ (Μπέργκε) έπρεπε να προλάβουν την πτήση τους, καθώς η επιστροφή μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες καθυστέρησε τέσσερις ώρες», δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Στάλε Σόλμπακεν, καθώς η αποστολή ετοιμαζόταν να συνεχίσει τους εορτασμούς με παρέλαση σε ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους του Όσλο.

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