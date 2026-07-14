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Ο Τσιτσιπάς έκανε balcony challenge στο Γκστάαντ της Ελβετίας, δείτε βίντεο
Ο Τσιτσιπάς έκανε balcony challenge στο Γκστάαντ της Ελβετίας, δείτε βίντεο
Αντίπαλος του στην ιδιόμορφη προπόνηση ο Κάσπερ Ρούντ από τη Νορβηγία
Σε άλλο επίπεδο πήγε ο Στέφανος Τσιτσιπάς την προπόνηση ενόψει του τουρνουά στο Γκστάαντ της Ελβετίας.
Ο Έλληνας τενίστας βγήκε στο μπαλκονι του δωματίου του και αντάλλαξε χτυπήματα με τον Κάσπερ Ρουντ από τη Νορβηγία, το νο 12 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις.
«Πότε ξεκινά η προπόνηση;» ρωτά ο Ρούντ τον Τσιτσιπά, με τον Έλληνα τενίστα να του απαντά «τώρα».
Αφού, δε, αντάλλαξαν χτυπήματα, οι δύο τενίστες συναντήθηκαν στον δρόμο με τον Ρουντ να λέει «είμαι έτοιμος» και τον Τσιτσιπά να απαντά «ξέρεις κάτι; Καλύτερα να μείνουμε στην spa day».
Ο Έλληνας τενίστας βγήκε στο μπαλκονι του δωματίου του και αντάλλαξε χτυπήματα με τον Κάσπερ Ρουντ από τη Νορβηγία, το νο 12 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις.
«Πότε ξεκινά η προπόνηση;» ρωτά ο Ρούντ τον Τσιτσιπά, με τον Έλληνα τενίστα να του απαντά «τώρα».
Αφού, δε, αντάλλαξαν χτυπήματα, οι δύο τενίστες συναντήθηκαν στον δρόμο με τον Ρουντ να λέει «είμαι έτοιμος» και τον Τσιτσιπά να απαντά «ξέρεις κάτι; Καλύτερα να μείνουμε στην spa day».
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