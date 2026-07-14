Γιαννακόπουλος: Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει;

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι θέλει ο Ισπανός να είναι στα πράσινα για όσο θέλει να παίζει μπάσκετ