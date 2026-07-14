Γιαννακόπουλος: Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει;
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός Χουάντσο Ερναγκόμεθ

Γιαννακόπουλος: Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει;

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι θέλει ο Ισπανός να είναι στα πράσινα για όσο θέλει να παίζει μπάσκετ

Γιαννακόπουλος: Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει;
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Σχετικά με το μέλλον του Χουάντσο Ερναγκόμεθ στον Παναθηναϊκό, αναφέρθηκε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ, πραγματοποίησε live μετάδοση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και ξεκαθάρισε τις προθέσεις του, σχετικά με το μέλλον του Ισπανού φόργουορντ, τονίζοντας πως θα του ανανεώσει το συμβόλαιο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Θα αφήσουμε λέει τον Χουάντσο να φύγει. Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει; Ρε Φρι τι λένε εδώ; Τι νομίζουν; Πόσα χρόνια λες να του κάνουμε πρόταση αύριο; Εγώ λέω να γράψω σε ένα χαρτί "Θέλουμε να παίζεις για όσο θες". Και να βάλουμε την υπογραφή μας. Και άστον εκεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα».
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