Ιστιοπλοΐα: Στην μάχη της πρόκρισης στην τελική φάσης του Star Sailors League Gold Cup η Ελλάδα

Ο αγώνας θα διεξαχθεί από την Τρίτη έως την Παρασκευή στη λίμνη Γκρανζόν της Ελβετίας με σκάφη τύπου AC47 και συνολικά έχουν προγραμματιστεί έξι ιστιοδρομίες



