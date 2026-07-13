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Μυστήριο με νεκρό 38χρονο Ολλανδό διαιτητή που απομακρύνθηκε λίγο πριν το Μουντιάλ μετά από κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση
Μυστήριο με νεκρό 38χρονο Ολλανδό διαιτητή που απομακρύνθηκε λίγο πριν το Μουντιάλ μετά από κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση
Υποστήριζε πως είχε «κατηγορηθεί άδικα» και ήταν απογοητευμένος για την απόφαση να μη σφυρίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο - Συνελήφθη μετά από έναν αγώνα Conference League στο Λονδίνο
Ο 38χρονος Ολλανδός διαιτητής, Rob Dieperink, εντοπίστηκε νεκρός δύο μήνες μετά την απομάκρυνση του από τη θέση του βοηθού διαιτητή VAR λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ λόγω κατηγοριών για σεξουαλική επίθεση. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του θανάτου του.
Σε ανακοίνωσή της η Ολλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (KNVB) επισήμανε ότι είναι «σοκαρισμένη και βαθιά θλιμμένη» από τον θάνατο του 38χρονου διαιτητή. «Με τον Ρομπ, χάνουμε έναν πολύ αξιόλογο διαιτητή, αλλά πάνω απ’ όλα έναν ευγενικό και αφοσιωμένο συνάδελφο. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσους τον αγαπούσαν. Τους ευχόμαστε πολλή δύναμη και στήριξη για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια».
Μετά από αξιοποίηση στοιχείων αφέθηκε ελεύθερος. «Οι αστυνομικοί ολοκλήρωσαν μια διεξοδική έρευνα και εξέτασαν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής εικόνων από κάμερες CCTV(κάμερες ασφαλείας) και της εξέτασης ψηφιακών συσκευών. Μετά από αυτές τις έρευνες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνταν τα απαιτούμενα αποδεικτικά κριτήρια. Δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα», ανέφερε η δήλωση της Αστυνομίας.
Το περασμένο Σάββατο (11/7) είχε σφυρίξει τον φιλικό αγώνα ανάμεσα στους Go Ahead Eagles και τον Απόλλωνα Λεμεσσού.
Σε ανακοίνωσή της η Ολλανδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (KNVB) επισήμανε ότι είναι «σοκαρισμένη και βαθιά θλιμμένη» από τον θάνατο του 38χρονου διαιτητή. «Με τον Ρομπ, χάνουμε έναν πολύ αξιόλογο διαιτητή, αλλά πάνω απ’ όλα έναν ευγενικό και αφοσιωμένο συνάδελφο. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσους τον αγαπούσαν. Τους ευχόμαστε πολλή δύναμη και στήριξη για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μεγάλη απώλεια».
We zijn geschrokken en diepbedroefd door het overlijden van Rob Dieperink.— KNVB (@KNVB) July 13, 2026
Met Rob verliezen we een zeer gewaardeerde scheidsrechter, maar bovenal een fijne en betrokken collega.
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en iedereen die hem dierbaar was. We wensen hen… pic.twitter.com/OO0ReL0i7F
«Κατηγορήθηκα άδικα»Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο Dieperink σφύριζε στο ολλανδικό πρωτάθλημα (Eredivisie) από το 2017 και ήταν διαιτητής VAR στο Euro 2024. Αφού αποκλείστηκε από το Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Dieperink είχε τονίσει σε συνέντευξή του στην ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf, ότι είχε «κατηγορηθεί άδικα». «Με λυπεί πολύ το γεγονός ότι κατηγορήθηκα άδικα», υπογράμμισε. «Από την αρχή, συνεργάστηκα πλήρως στην αστυνομική έρευνα και επίσης έδειξα αμέσως πλήρη διαφάνεια προς τη FIFA, την UEFA και την KNVB. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη που έλαβα από την KNVB και για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν αυτή την υπόθεση. Είναι κρίμα που η FIFA αποφάσισε να μην με διορίσει πλέον για το Παγκόσμιο Κύπελλο, φυσικά, είμαι απογοητευμένος γι’ αυτό».
Referee dropped for 2026 World Cup dies aged 38 as statement releasedhttps://t.co/pOxeHHkFs1 pic.twitter.com/Ef09JAFXJ5— Mirror Football (@MirrorFootball) July 13, 2026
Συνελήφθη μετά από έναν αγώνα του Conference LeagueΟ Dieperink συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από τον πρώτο αγώνα των προημιτελικών της Europa Conference League, όπου η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 3-0 τη Φιορεντίνα στις 9 Απριλίου, στον οποίο ήταν ο διαιτητής VAR. Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Την Πέμπτη, 9 Απριλίου, αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε καταγγελία για σεξουαλική επίθεση εναντίον ενός εφήβου, η οποία έλαβε χώρα σε μια διεύθυνση στην οδό Wellesley Road, στο Croydon. «Στη συνέχεια, ένας άνδρας γύρω στα 30 συνελήφθη ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση».
Μετά από αξιοποίηση στοιχείων αφέθηκε ελεύθερος. «Οι αστυνομικοί ολοκλήρωσαν μια διεξοδική έρευνα και εξέτασαν όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής εικόνων από κάμερες CCTV(κάμερες ασφαλείας) και της εξέτασης ψηφιακών συσκευών. Μετά από αυτές τις έρευνες, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν πληρούνταν τα απαιτούμενα αποδεικτικά κριτήρια. Δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα», ανέφερε η δήλωση της Αστυνομίας.
Το περασμένο Σάββατο (11/7) είχε σφυρίξει τον φιλικό αγώνα ανάμεσα στους Go Ahead Eagles και τον Απόλλωνα Λεμεσσού.
Afgelopen zaterdag floot hij nog Go Ahead Eagles v Apollon in Terwolde, vandaag is Rob Dieperink op 38 jarige leeftijd overleden. pic.twitter.com/3jvWr61IJC— 𝔾𝔸𝔼#𝟙 (@GAE_055) July 13, 2026
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