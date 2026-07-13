Μυστήριο με νεκρό 38χρονο Ολλανδό διαιτητή που απομακρύνθηκε λίγο πριν το Μουντιάλ μετά από κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση

Υποστήριζε πως είχε «κατηγορηθεί άδικα» και ήταν απογοητευμένος για την απόφαση να μη σφυρίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο - Συνελήφθη μετά από έναν αγώνα Conference League στο Λονδίνο