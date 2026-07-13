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Μπέρδεψε τις ταχύτητες, πάτησε γκάζι και τα πήρε όλα... παραμάζωμα σε μαγαζί ρούχων στα Βριλήσσια, δείτε βίντεο
Μπέρδεψε τις ταχύτητες, πάτησε γκάζι και τα πήρε όλα... παραμάζωμα σε μαγαζί ρούχων στα Βριλήσσια, δείτε βίντεο
Ενώ ήθελε να κάνει όπισθεν για να ξεπαρκάρει, μπερδεύτηκε και... μπούκαρε μέσα στο μαγαζί
Σε τζαμαρία καταστήματος γυναικείων ρούχων επί της οδού Πεντέλης στα Βριλήσσια καρφώθηκε ένα αυτοκίνητο νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (13/7), την πρώτη μέρα των εκπτώσεων.
Στο βίντεο από τη στιγμή που το ΙΧ σπάει την τζαμαρία και εισβάλει στο κατάστημα φαίνονται υπάλληλοι και πελάτες να τρέχουν τρομαγμένοι. Έντρομοι περαστικοί είδαν το SUV να μπαίνει στο κατάστημα και έτρεξαν στο σημείο για να βοηθήσουν. Η οδηγός ήταν πελάτισσα του μαγαζιού και αφού το αυτοκίνητο πέρασε την τζαμαρία, πήρε παραμάζωμα κρεμάστρες και ρούχα ακινητοποιήθηκε σε μια τσιμεντένια κολόνα.
Δευτερόλεπτα πριν την εισβολή, οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψαν την οδηγό που είχε σταθμεύσει από έξω να κάνει ελιγμούς για να βγει στην οδό Πεντέλης. Σύμφωνα με τον ALPHA, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες αντί να βάλει όπισθεν έβαλε πρώτη. «Ήθελε να φύγει πίσω, έβαλε το χειρόφρενο και πήγε μπροστά», είπε κάτοικος.
Η στιγμή που το αυτοκίνητο μπαίνει στο κατάστημα:
Η οδηγός βγήκε σε κατάσταση σοκ εκτός αυτοκινήτου, ζήτησε συγγνώμη και αγκάλιασε τις εργαζόμενες. Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς. Το αυτοκίνητο πήρε γερανός και συνεργεία μετέβησαν στο κατάστημα για να αποκαταστήσουν την τζαμαρία.
Στο βίντεο από τη στιγμή που το ΙΧ σπάει την τζαμαρία και εισβάλει στο κατάστημα φαίνονται υπάλληλοι και πελάτες να τρέχουν τρομαγμένοι. Έντρομοι περαστικοί είδαν το SUV να μπαίνει στο κατάστημα και έτρεξαν στο σημείο για να βοηθήσουν. Η οδηγός ήταν πελάτισσα του μαγαζιού και αφού το αυτοκίνητο πέρασε την τζαμαρία, πήρε παραμάζωμα κρεμάστρες και ρούχα ακινητοποιήθηκε σε μια τσιμεντένια κολόνα.
Δευτερόλεπτα πριν την εισβολή, οι κάμερες ασφαλείας του καταστήματος κατέγραψαν την οδηγό που είχε σταθμεύσει από έξω να κάνει ελιγμούς για να βγει στην οδό Πεντέλης. Σύμφωνα με τον ALPHA, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες αντί να βάλει όπισθεν έβαλε πρώτη. «Ήθελε να φύγει πίσω, έβαλε το χειρόφρενο και πήγε μπροστά», είπε κάτοικος.
Η στιγμή που το αυτοκίνητο μπαίνει στο κατάστημα:
Η οδηγός βγήκε σε κατάσταση σοκ εκτός αυτοκινήτου, ζήτησε συγγνώμη και αγκάλιασε τις εργαζόμενες. Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς. Το αυτοκίνητο πήρε γερανός και συνεργεία μετέβησαν στο κατάστημα για να αποκαταστήσουν την τζαμαρία.
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