Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Ανακοίνωσε τον Αντρέι Σάντος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ανακοίνωσε τον Αντρέι Σάντος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Οι «κόκκινοι διάβολοι» απέκτησαν τον Βραζιλιάνο από την Τσέλσι
Τα πρώτα γρανάζια στον μεταγραφικό σχεδιασμό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αρχίζουν να γυρνάνε, καθώς οι Κόκκινοι Διάβολοι προχώρησαν στην ανακοίνωση του πρώτου τους αποκτήματος ενόψει της νέας σεζόν.
Ο λόγος για τον Αντρέι Σάντος, τον οποίο καλωσόρισαν επίσημα στο «Ολντ Τράφορντ» με συμβόλαιο διάρκειας έως το 2031.
Η ομάδα του Μάντσεστερ είχε καταλήξει σε συμφωνία πριν από μερικό διάστημα με την Τσέλσι για την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου μέσου, με τα αγγλικά Μέσα να αποκαλύπτουν πως το ποσό ξεπερνάει οριακά τα 58 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.
Συγκεκριμένα οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για ένα φιξ ποσό ύψους 56 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμα 2,5 εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται στο deal με τη μορφή επίτευξης στόχων.
Πρόκειται για μια σημαντική ενίσχυση για τους Κόκκινους Διάβολους στον χώρο του άξονα, αλλά όλα δείχνουν πως δεν θα είναι η μοναδική.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, άλλωστε αποκάλυψε πως τη διαδρομή προς Μάντσεστερ θα ακολουθήσει σύντομα και ο Γιούρι Τίλεμανς, για τον οποίο θα πληρώσουν 41 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσουν από την Άστον Βίλα.
Ο λόγος για τον Αντρέι Σάντος, τον οποίο καλωσόρισαν επίσημα στο «Ολντ Τράφορντ» με συμβόλαιο διάρκειας έως το 2031.
Η ομάδα του Μάντσεστερ είχε καταλήξει σε συμφωνία πριν από μερικό διάστημα με την Τσέλσι για την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου μέσου, με τα αγγλικά Μέσα να αποκαλύπτουν πως το ποσό ξεπερνάει οριακά τα 58 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους.
Συγκεκριμένα οι δυο ομάδες έδωσαν τα χέρια για ένα φιξ ποσό ύψους 56 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμα 2,5 εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται στο deal με τη μορφή επίτευξης στόχων.
Πρόκειται για μια σημαντική ενίσχυση για τους Κόκκινους Διάβολους στον χώρο του άξονα, αλλά όλα δείχνουν πως δεν θα είναι η μοναδική.
Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, άλλωστε αποκάλυψε πως τη διαδρομή προς Μάντσεστερ θα ακολουθήσει σύντομα και ο Γιούρι Τίλεμανς, για τον οποίο θα πληρώσουν 41 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσουν από την Άστον Βίλα.
Dreams do come true.@04Andrey is proof of that 🔏 pic.twitter.com/2ZiSP7y9ai— Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026
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