Μπερνάρντο Προβεντσάνο: Η ιστορία του τελευταίου νονού από το Κορλεόνε και η ματωμένη διαδρομή που τον έφερε στην κορυφή της μαφίας

Η σύλληψη του Ρίϊνα ταρακούνησε συθέμελα την Σικελική Μαφία.

Η φάρμα έξω από το χωριό

Η φάρμα που κρυβόταν ο Προβεντσάνο, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κορλεόνε.

Αστυνομικοί ερευνούν το τελευταίο κρησφύγετο του Προβεντσάνο.

Ο μαφιόζος που ζούσε σαν βοσκός

Το δωμάτιο που ζούσε ο μαφιόζος με περιουσία 600.000.000 ευρώ παρέπεμπε σε κατάλυμα βοσκού.

Σπάζοντας την περίφημη ομερτά και τον όρκο που είχε δώσει νεαρός να μην μιλήσει ποτέ για την οργάνωση, ο Μπουσέτα «φώτισε» τα άδυτα της οργάνωσης.Η δεύτερη ήταν η σύλληψη του Ρίϊνα, ένα πρωινό σε μια συνδυασμένη επιχείρηση της Questura Di Palermo με επικεφαλής τον επιθεωρητή τότε Ρενάτο Κορτέζε.Ο γενειοφόρος αστυνομικός που κάπνιζε αρειμανίως πουράκια Toscanello και δούλευε τουλάχιστον δεκαπέντε ώρες καθημερινά είχε βάλει σκοπό της ζωής του να πιάσει τον αρχηγό των αρχηγών.Στις 13 Ιανουαρίου του 1993 η είδηση της σύλληψης του Ρίϊνα ταρακούνησε συθέμελα την φατρία των Κορλεονέζι και πλέον είχε σημάνει η ώρα του Μπερνάρντο Προβεντζάνο, κολλητού του φίλου και Νο2 στην λίστα της ιεραρχίας, να γίνει ο επόμενος αρχινονός.Το «φάντασμα» του Κορλεόνε, εν αντιθέσει με τον προκάτοχό του, επέλεξε να ζει μακριά από το πολύβουο Παλέρμο, υιοθετώντας μια μοναχική και σχεδόν ασκητική ζωή.Έπαιρνε ατέλειωτες προφυλάξεις, δεν μιλούσε ποτέ σε σταθερό τηλέφωνο, δεν είχε κινητό, άλλαζε κρησφύγετο πολύ συχνά, φοβούμενος ότι μπορεί να τον ανακαλύψουν και δεν φωτογραφιζόταν ποτέ.Παρότι η μοναδική φωτό του Προβεντσάνο ήταν εκείνο το ασπρόμαυρο πορτρέτο όταν ήταν 20 χρονών, ο Ρενάτο Κορτέζε δεν το έβαλε κάτω.Συνεπικουρούμενος από μια ομάδα ικανότατων ανδρών, αξιοποιώντας τηλεφωνικές υποκλοπές, κάνοντας παρακολουθήσεις και βάζοντας κοριούς σε σπίτια μαφιόζων κατάφερε τελικά να εντοπίσει μια ύποπτη φάρμα, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κορλεόνε.Έχοντας μάθει να σκέφτεται όπως οι μαφιόζοι, ο επιθεωρητής τοποθέτησε μια καμουφλαρισμένη κάμερα απέναντι από την φάρμα και πολύ γρήγορα, είδε ότι υπήρχε μια αδιόρατη στο γυμνό μάτι προέκταση, με μια σιδερένια πόρτα που άνοιγε μια φορά κάθε δέκα μέρες.Όταν ξεπρόβαλε ένα χέρι που παρέδωσε μια σακούλα σε ένα μέλος της μαφίας, κατάλαβε ότι κάποιος κρυβόταν εκεί, αν και αρχικά το μυαλό του δεν πήγε στον Προβεντζάνο.Μετά από λίγες ημέρες, όταν η σακούλα από την φάρμα επέστρεψε εκεί από την κατοικία της γυναίκας του αρχιμαφιόζου, ετοίμασε την επιχείρηση, μαζί με τα μέλη της ομάδας του.Ήταν πρωί στις 11 Απριλίου του 2006 και τα δύο τζιπ που πέρασαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα την είσοδο της αγροικίας δεν πήγαιναν για να αγοράσουν την φημισμένη στα περίχωρα ricotta που έφτιαχνε ο αγρότης-ιδιοκτήτης της.Στην πόρτα της προέκτασης, ο Κορτέζε συνάντησε μια μικρή αντίσταση, προφανώς από κάποιο άτομο που δεν ήθελε να την ανοίξει και με μια κλωτσιά μπήκε σε ένα δωμάτιο.Δεν υπήρχε φως, αλλά είδε την σκιά ενός ατόμου και αμέσως το άρπαξε από το λαιμό, διαπιστώνοντας ότι ήταν ένας άνδρας.Ο επιθεωρητής ήξερε ότι πριν λίγους μήνες ο Προβεντσάνο είχε υποβληθεί σε μια συγκεκριμένη εγχείρηση και αναζήτησε το σημάδι που έπρεπε να υπάρχει στο λαιμό του.Όταν το άγγιξε από το στόμα του βγήκαν έξι λέξεις που ήθελε να ξεστομίσει για δεκαετίες: «Είσαι ο Μπερνάρντο Προβεντζάνο και συλλαμβάνεσαι».Λίγο αργότερα όταν το δωμάτιο φωτίστηκε, οι αστυνομικοί τα έχασαν από το θέαμα που αντίκρισαν αφού ο αρχιμαφιόζος με προσωπική περιουσία 600.000.000 ευρώ, ζούσε κυριολεκτικά σαν βοσκός.Έμενε σε μια τρώγλη χωρίς ανοίγματα και παράθυρα, γεμάτη από γαλακτοκομικά σκεύη, πέντε φθαρμένες βίβλους και μια παλιά γραφομηχανή Olivetti, με την οποία ο Προβεντσάνο έγραφε τα piccini (σημειώματα με εντολές) προς τους μαφιόζους συνεργάτες του.Ο άνθρωπος που η Squadra Antimafia του Παλέρμο αναζητούσε επί χρόνια είχε διαλέξει το κατά τον ίδιο πιο ασφαλές καταφύγιο, στο μοναδικό μέρος όπου νόμισε ότι δεν θα τον αναζητούσε κανείς.Στο χωριό του, το Κορλεόνε.